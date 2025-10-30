Ιταλία: Εγκρίθηκε η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος - «Ιστορικό αποτέλεσμα», λέει η Μελόνι

Η γερουσία της Ρώμης ενέκρινε σήμερα την μεταρρύθμιση του ιταλικού δικαστικού συστήματος, την οποία συνέταξαν και ψήφισαν τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

Πρόκειται για την τέταρτη, κατά σειρά θετική ψήφο του ιταλικού κοινοβουλίου. Στη συνέχεια, για να μπορέσει η μεταρρύθμιση να θεωρηθεί έγκυρη θα πρέπει να λάβει την έγκριση της πλειοψηφίας των πολιτών που θα πάνε στις κάλπες για να εκφράσουν την βούλησή τους, μέσω δημοψηφίσματος.

Διαφορετικά, δεν πρόκειται να τεθεί σε ισχύ, διότι πρόκειται για κανόνες και θεσμούς που ορίζονται από το Σύνταγμα και για την όποια αλλαγή απαιτείται η συγκεκριμένη διαδικασία. Το δημοψήφισμα θα μπορούσε να αποφευχθεί μόνο στην περίπτωση που η εν λόγω μεταρρύθμιση είχε εγκριθεί με ευρύτατη πλειοψηφία, τουλάχιστον από τα δύο τρίτα των Ιταλών βουλευτών και γερουσιαστών.

Τι αλλάζει στο δικαστικό σύστημα

Το μέτρο που προκάλεσε εντονότερη πολιτική αντιπαράθεση, τόσο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και με μεγάλο αριθμό δικαστικών, είναι ο λεγόμενος «διαχωρισμός των επαγγελματικών σταδιοδρομιών». Κάτι που σημαίνει ότι οι εισαγγελείς δεν θα πρέπει, στο μέλλον, να αλλάζουν αρμοδιότητες και να αναλαμβάνουν καθήκοντα δικαστή και ούτε θα μπορεί να συμβαίνει το αντίστροφο.

Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, του οποίου προΐσταται ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας και από το οποίο εξαρτώνται μεταθέσεις και αρμοδιότητες των δικαστικών, θα χωριστεί στα δύο: το πρώτο θα αφορά αποκλειστικά τους δικαστές και το δεύτερο τους εισαγγελείς. Οι κυρώσεις σε βάρος των δικαστικών, επίσης, βάσει του νέου αυτού νόμου δεν θα αποφασίζονται, πλέον, από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, αλλά από ένα νέο «Πειθαρχικό Δικαστήριο».

Μελόνι: Ιστορικής σημασίας αποτέλεσμα

Με ανάρτησή της στο «Χ», η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι «πρόκειται για αποφασιστικό βήμα προς ένα πιο λειτουργικό και ισορροπημένο σύστημα, το οποίο θα είναι στο πλευρό των πολιτών».

«Είναι ένα ιστορικής σημασίας αποτέλεσμα, μια ουσιαστική δέσμευση προς τους Ιταλούς, την οποία και σεβαστήκαμε», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Oggi, con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini.

Un traguardo storico e un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani.… pic.twitter.com/EHWvcCiVIX — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 30, 2025

Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος των «Πέντε Αστέρων», Τζουζέπε Κόντε, στην ομιλία του στην βουλή τόνισε ότι «υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο με στόχο την ξεθεμελίωση του Συντάγματος, ώστε να αποδυναμωθεί η δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση αυτή θέλει να εξασφαλίσει απόλυτες εξουσίες και εμείς θα την αντικρούσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, οι γερουσιαστές της κεντροδεξιάς σηκώθηκαν όρθιοι και άρχισαν να χειροκροτούν, ενώ εκείνοι της αντιπολίτευσης σήκωσαν πλακάτ που έγραφε «όχι στις απόλυτες εξουσίες».

Ο Ιταλικός Σύνδεσμος Δικαστικών, τέλος, είναι της άποψης ότι με την συγκεκριμένη μεταρρύθμιση «μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η διάκριση και η ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες εξουσίες, έτσι όπως ορίζεται από το Σύνταγμα της χώρας».