Ιταλία: Δικαστικό «μπλόκο» στην κυβέρνηση για τη γέφυρα των 13,5 δισ. ευρώ στη Σικελία

Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ιταλίας αρνήθηκε την Τετάρτη να εγκρίνει το κυβερνητικό σχέδιο για την κατασκευή μιας γέφυρας που θα συνδέει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα, θέτοντας σοβαρές αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του έργου ύψους 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο Σαλβίνι, καταδίκασε την απόφαση ως «σοβαρό πλήγμα» για τη χώρα, χαρακτηρίζοντάς την ως πολιτική και όχι τεχνική απόφαση, αλλά δεσμεύτηκε να εξαντλήσει όλες τις δυνατές οδούς για να υλοποιήσει το σχέδιο που υπάρχει εδώ και δεκαετίες.

Το δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του σε μια σύντομη δήλωση μετά από ακροαματική διαδικασία νωρίτερα την ίδια μέρα, προσθέτοντας ότι θα δημοσιεύσει την αιτιολογία του εντός 30 ημερών.

Αν και η απόρριψη δεν σημαίνει απαραίτητα το οριστικό σταμάτημα του έργου, ρίχνει μια μακρά σκιά στο μέλλον του. Ο Σαλβίνι θα μπορούσε να ζητήσει ψηφοφορία στο υπουργικό συμβούλιο για να παρακάμψει τις αντιρρήσεις του δικαστηρίου, αλλά μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να εκθέσει το εγχείρημα σε νομικές ενέργειες.

Η γέφυρα μήκους 3,7 χιλιομέτρων μεταξύ της Μεσίνα και της Καλαμπρια εγκαταλείφθηκε το 2012 λόγω του υψηλού κόστους της, αλλά ο Σαλβίνι υποστηρίζει το έργο από τότε που η συντηρητική παράταξη της πρωθυπουργού Τζότρτζια Μελόνι ανέλαβε την εξουσία το 2022, λέγοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας για τον υποανάπτυκτο νότο της Ιταλίας.

Η σύμβαση για το έργο της γέφυρας του Στενού της Μεσίνα είχε ανατεθεί στην κοινοπραξία Eurolink μετά από διεθνή διαγωνισμό.

Με επικεφαλής την ιταλική Webuild περιλαμβάνει τον ισπανικό όμιλο Sacyr και την ιαπωνική IHI.

Το Δικαστήριο είχε προηγουμένως εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με το συνολικό κόστος της γέφυρας και είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση δεν είχε συμπεριλάβει την υποχρεωτική τεχνική αξιολόγηση από συμβουλευτικό φορέα.

Οι δικαστές αμφισβήτησαν επίσης τη συμμόρφωση του έργου με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, αναφερόμενοι στην απότομη αύξηση του κόστους από την αρχική προσφορά ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε ανατεθεί το 2005 στην Webuild, γνωστή τότε ως Salini Impregilo.