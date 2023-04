Ιστορική προσχώρηση της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ - Η Ρωσία απειλεί με αντίμετρα

Η Φινλανδία προσχώρησε επίσημα στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ την Τρίτη, σηματοδοτώντας ιστορική πολιτική αλλαγή στη χώρα, την οποία προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Μόσχα απειλεί με «αντίμετρα».

Η ένταξη της Φινλανδίας διπλασιάζει περίπου το μήκος των συνόρων του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία και ενισχύει την ανατολική πλευρά του, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς να διαφαίνεται λύση.

31 Allied flags are flying today at #NATO headquarters in Brussels, including a new blue and white addition.



Finland is a full member of the North Atlantic Treaty Organization.#WeAreNATO pic.twitter.com/b04mNkphVC — Finland at NATO (@FinMissionNATO) April 4, 2023

Ο υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Πέκα Χααβίστο ολοκλήρωσε τη διαδικασία ένταξης παραδίδοντας επίσημο έγγραφο στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όπου κυμάτιζε η φινλανδική σημαία.

FM @Haavisto: This is a historic day for Finland 🇫🇮. I want to thank all @NATO Allies for your great support throughout Finland’s NATO accession process. We are now one of the NATO countries, happy to be with you. #FinlandNATO #WeAreNATO @FinMissionNATO pic.twitter.com/fms6fQXABq — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) April 4, 2023

ΗΠΑ: Τουρκία και Ουγγαρία να επικυρώσουν άμεσα την ένταξη της Σουηδίας

«Σήμερα, νιώθω υπερήφανος που καλωσορίζω τη Φινλανδία ως τον 31ο Σύμμαχο του ΝΑΤΟ», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προσθέτοντας ακόμη ότι ανυπομονεί να καλωσορίσει τη Σουηδία ως μέλος του ΝΑΤΟ το συντομότερο δυνατό. «Ενθαρρύνω την Τουρκία και την Ουγγαρία να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες επικύρωσής τους χωρίς καθυστέρηση» τόνισε.

«Σαν σήμερα, πριν από 74 χρόνια – όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα 11 έθνη ενώθηκαν για να σχηματίσουν τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου – ο Πρόεδρος Τρούμαν είπε: «Αν υπάρχει κάτι αναπόφευκτο στο μέλλον, είναι η θέληση των λαών του κόσμου για ελευθερία και ειρήνη». Σήμερα, αυτή η βούληση είναι ισχυρότερη από ποτέ με την προσθήκη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ».

«Ο Πούτιν παίρνει το αντίθετο»

«Καλωσορίζουμε τη Φινλανδία στη συμμαχία», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στο τέλος της σύντομης τελετής.

Ο Στόλτενμπεργκ σημείωσε νωρίτερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε επικαλεστεί την αντίθεση στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς ως δικαιολογία για την εισβολή του.

«Παίρνει ακριβώς το αντίθετο... Η Φινλανδία σήμερα και σύντομα και η Σουηδία θα γίνουν πλήρη μέλη της συμμαχίας», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ στις Βρυξέλλες.

«Μεγάλη μέρα για τη Φινλανδία»

Ο Φινλανδός πρόεδρος Σαούλ Νιινίστο δήλωσε ότι η σημαντικότερη συμβολή της Φινλανδίας στην κοινή αποτροπή και άμυνα του ΝΑΤΟ θα είναι η υπεράσπιση του εδάφους της. Μένει ακόμη σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει για τον συντονισμό με το ΝΑΤΟ, ανέφερε.

«Είναι μεγάλη μέρα για τη Φινλανδία και θέλω να πω ότι είναι σημαντική μέρα για το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Νιινίστο σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Στόλτενμπεργκ.

Η Μόσχα απειλεί

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα αναγκαστεί να λάβει «αντίμετρα» για την ένταξη της Φινλανδίας. Ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου δήλωσε ότι η κίνηση αυξάνει την προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Η Ρωσία είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι θα ενισχύσει τη στρατιωτική της ικανότητα στις δυτικές και βορειοδυτικές περιοχές της σε απάντηση για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά της η ουκρανική κυβέρνηση χαιρέτισε την κίνηση της Φινλανδίας. Ο προσωπάρχης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ έγραψε στο Telegram: «Η Φινλανδία έκανε τη σωστή επιλογή. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι επίσης βασικός στόχος για την Ουκρανία».

Τέλος εποχής για τη Φινλανδία

Η ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής στρατιωτικής «μη προσήλωσης» για τη Φινλανδία, η οποία ξεκίνησε αφού η χώρα απέκρουσε απόπειρα εισβολής από τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και επέλεξε να προσπαθήσει να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με τη γειτονική Ρωσία.

Όμως η εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 ώθησε τους Φινλανδούς να αναζητήσουν ασφάλεια στο πλαίσιο του συμφώνου συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, το οποίο ορίζει ότι η επίθεση εναντίον ενός μέλους αποτελεί επίθεση εναντίον όλων.

Η Μόσχα, η οποία επέκρινε επί μακρόν την κίνηση, αντέδρασε θυμωμένα.

Κύματα διεύρυνσης του ΝΑΤΟ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ αποτελεί «καταπάτηση της ασφάλειάς μας και των εθνικών συμφερόντων της Ρωσίας». Η Μόσχα θα παρακολουθεί στενά οποιαδήποτε στρατιωτική ανάπτυξη του ΝΑΤΟ στη Φινλανδία, είπε.

Από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου πριν από τρεις δεκαετίες, η Μόσχα παρακολουθεί με ανησυχία τα διαδοχικά κύματα διεύρυνσης του ΝΑΤΟ προς την πρώην κομμουνιστική ανατολική Ευρώπη και το ζήτημα αποτελούσε μήλον της έριδος ακόμη και πριν από την εισβολή στην Ουκρανία.

Το ΝΑΤΟ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι είναι αποκλειστικά αμυντική συμμαχία και δεν απειλεί τη Ρωσία.

Απόκρουση της ρωσικής εισβολής

Η ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ συνεπάγεται σημαντική στρατιωτική ενίσχυσή του, καθώς πρόκειται για μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που διατήρησαν στρατό υποχρεωτικής θητείας σε δεκαετίες ειρήνης, λόγω της επιφυλακτικότητας απέναντι στη Ρωσία της διπλανής πόρτας.

Επιπλέον, οι χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της Φινλανδίας είναι εκπαιδευμένες και εξοπλισμένες με πρωταρχικό στόχο - την απόκρουση οποιασδήποτε ρωσικής εισβολής.

Ένταξη και της Σουηδίας το Ιούλιο;

Η Φινλανδία και η σκανδιναβική γειτονική της Σουηδία υπέβαλαν πέρυσι από κοινού αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ, αλλά η σουηδική αίτηση εμποδίστηκε από τα μέλη του ΝΑΤΟ, την Τουρκία και την Ουγγαρία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Τομπάιας Μπίλστρομ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Στοκχόλμη φιλοδοξεί να γίνει μέλος στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους τον Ιούλιο.

The friendship between Sweden and the United States is strong and 🇸🇪 is grateful for the persistant support of 🇺🇸 and @SecBlinken towards Sweden joining @NATO as soon as possible. Good to meet you today in Brussels! pic.twitter.com/KNIli6tvGc — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) April 4, 2023

«Αυτό είναι ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για τη Σουηδία... Δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε για το τουρκικό ούτε για το ουγγρικό κοινοβούλιο να προβούν σε περαιτέρω καθυστερήσεις», ανέφερε.

Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η Στοκχόλμη φιλοξενεί μέλη ομάδων που η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατικές - κατηγορία που η Σουηδία αρνείται - και έχει ζητήσει την έκδοσή τους ως βήμα προς την επικύρωση της σουηδικής ένταξης.

Η Ουγγαρία επικαλείται παράπονα από την κριτική που δέχεται ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν για τα πεπραγμένα του σε θέματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Διπλωμάτες του ΝΑΤΟ τονίζουν ότι αναμένουν από τη Βουδαπέστη να εγκρίνει την υποψηφιότητα της Σουηδίας αν δει την Τουρκία να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

