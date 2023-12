Ξεκινούν ενταξιακές διαπραγματεύσεις

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν στη Σύνοδο Κορυφής να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία «παρακάμπτοντας» το βέτο του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος υιοθέτησε την πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου και αποχώρησε από την αίθουσα πριν την ψηφοφορία για να επιτρέψει μια ομόφωνη απόφαση.

Επίσης, αποφάσισαν να ισχύσει το ίδιο για τη Μολδαβία, να χορηγήσουν καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Γεωργία και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Σε αυτήν την κρίσιμη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής με αντικείμενο τη διεύρυνση της ΕΕ, η οποία κινδύνευε να εκτροχιαστεί από την αμετακίνητη άρνηση του Βίκτορ Όρμπαν να εγκρίνει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία - καθώς απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία - διαδραματίστηκαν έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις ανάμεσα στους Ευρωπαίους διπλωμάτες προκειμένου να παρακαμφθούν οι αντιδράσεις του Ούγγρου πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με τα διεθνή ειδησεογραφικά μέσα, που επικαλούνται δηλώσεις δύο αξιωματούχων που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες των ηγετών, ο Όλαφ Σολτς πρότεινε στον Όρμπαν, μπροστά στους άλλους ηγέτες, ότι εάν πραγματικά δεν ήταν πρόθυμος να συμφωνήσει, θα μπορούσε να φύγει από την αίθουσα, ώστε οι ηγέτες της ΕΕ να λάβουν ομόφωνη απόφαση για τη διεύρυνση ερήμην του.

Η πρόταση δεν ήρθε αυθόρμητα, αλλά είχε συμφωνηθεί σε προηγούμενες συζητήσεις, είπε ένας από τους αξιωματούχους, όπως μετέδωσε το Politico, επικαλούμενο και ένα τρίτο αξιωματούχο, ο οποίος ανέφερε πως ο Όρμπαν «απουσίαζε από την αίθουσα με προσυμφωνημένο και εποικοδομητικό τρόπο».

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ σύμφωνα με το Reuters είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Όρμπαν αποφάσισε να μην κάνει χρήση του βέτο. «Διαφωνεί με την απόφαση και δεν αλλάζει άποψη, αλλά επί της ουσίας αποφάσισε να μην ασκήσει το δικαίωμα του βέτο», είπε, επιβεβαιώνοντας ότι ο Ούγγρος ομόλογός του δεν βρισκόταν στην αίθουσα.

Σε δηλώσεις του ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας Ρόμπερτ Γκολόμπ υποστήριξε ότι ο Ούγγρος Πρωθυπουργός δεν πήρε «τίποτα» σε αντάλλαγμα που δεν πίεσε να διατηρήσει τη θέση του που ήταν να προβάλει βέτο στην έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών με την Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας βγήκε από την αίθουσα και απείχε σήμερα από την ψηφοφορία των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, κρίνοντας ότι ήταν μια «κακή απόφαση» των Βρυξελλών.

«Η Ουγγαρία δεν θέλει να φέρει μέρος της ευθύνης» για αυτήν την «παράλογη» απόφαση των υπόλοιπων 26 χωρών και για αυτόν τον λόγο απείχε, ανέφερε ο ίδιος ο Βίκτορ Όρμπαν σε βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στο Facebook. «Όμως 26 χώρες μέλη ήταν ανένδοτες ότι πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση και έτσι η Ουγγαρία αποφάσισε ότι εάν οι 26 το αποφασίσουν, θα πρέπει να το κάνουν μόνες τους», πρόσθεσε.

Η διαδικασία για την ένταξη της Ουκρανίας

Τώρα που οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, ακολουθεί μια μακρά διαδικασία με το Κίεβο να έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει.

Συνολικά, μετά τη χορήγηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας σε μια χώρα, η διαδικασία προσχώρησης αποτελείται από τέσσερα στάδια, τα οποία όλα απαιτούν ομόφωνη έγκριση από τους ηγέτες της ΕΕ.

Η πρώτη, η απόφαση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ελήφθη απόψε.

Στη συνέχεια, οι ηγέτες θα πρέπει να αποφασίσουν για το διαπραγματευτικό πλαίσιο για τις συνομιλίες, ώστε η Ουκρανία να προετοιμαστεί να εφαρμόσει τους νόμους και τα πρότυπα της ΕΕ. Το πλαίσιο βασίζεται σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη μέλη.

Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή γνωμοδοτεί για το εάν η Ουκρανία είναι έτοιμη να ενταχθεί στην ΕΕ, η οποία στη συνέχεια πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα από όλα τα κράτη μέλη καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στη συνέχεια, οι ηγέτες των 27 χωρών - μελών καθώς και της Ουκρανίας θα συγκληθούν σε μια διακυβερνητική διάσκεψη, κατά την οποία θα υπογράψουν όλοι μια συνθήκη προσχώρησης.

Στη συνέχεια, η συνθήκη προσχώρησης πρέπει να επικυρωθεί από όλα τα κράτη - μέλη, κάτι που συνήθως γίνεται είτε από τα εθνικά κοινοβούλια είτε μέσω δημοψηφίσματος.

Οι αντιδράσεις των ηγετών

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Η #EUCO χορήγησε καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Γεωργία. Και η ΕΕ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μόλις επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθμός συμμόρφωσης με τα κριτήρια ένταξης και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση έως τον Μάρτιο με σκοπό τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης.

Ένα σαφές μήνυμα ελπίδας για τους λαούς τους και για την ήπειρό μας», ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ σε ανάρτησή του αμέσως μετά την απόφαση έγκρισης της πρότασης για την Ουκρανία.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

Ο ίδιος σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις και η έκθεση θα εκδοθεί τον Μάρτιο», ενώ παράλληλα, μίλησε για «ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα, πολύ ισχυρή πολιτική απόφαση». Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, «ήταν σημαντικό ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα αντιταχθεί στην απόφαση, και γι’ αυτό ήμασταν σε θέση να κάνουμε αυτήν την ανακοίνωση απόψε».

Η απρόσμενη απόφαση, λόγω της αντίθεσης της Ουγγαρίας, χαιρετίστηκε αμέσως από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Είναι μια νίκη για την Ουκρανία, για όλη την Ευρώπη, μια νίκη που εμπνέει και μας καθιστά ισχυρότερους» ανέφερε. «Η ιστορία γράφεται από εκείνους που δεν κουράζονται να πολεμούν για την ελευθερία», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος ο οποίος νωρίτερα είχε προτρέψει τους Ευρωπαίους να μην αγνοήσουν αυτό το «ραντεβού με την ιστορία».

The #EUCO decision to open EU accession negotiations with Ukraine and Moldova has been adopted.



I thank everyone who worked for this to happen and everyone who helped. I congratulate every Ukrainian on this day.



I also congratulate Moldova and personally @SanduMaiamd.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023

Για «μια στρατηγική απόφαση και μια ημέρα που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία της Ένωσης μας», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην twitter), Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Leaders have decided to open accession negotiations with Ukraine and Moldova and to grant candidate status to Georgia.



A strategic decision and a day that will remain engraved in the history of our Union



Proud that we have lived up to our promises and delighted for our partners — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 14, 2023

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς έκρινε απόψε ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία συνιστά «μια ισχυρή ένδειξη υποστήριξης» και παρέχει «προοπτική» στη χώρα αυτήν.

«Μόλις αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και επίσης με τη Μολδαβία. Είναι σαφές ότι αυτές οι χώρες ανήκουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ein starkes Zeichen der Unterstützung und eine Perspektive für die Ukraine: Im #EUCO haben wir gerade beschlossen, Beitrittsgespräche mit der #Ukraine und auch mit #Moldau zu beginnen. Klar ist: Diese Länder gehören zur europäischen Familie. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 14, 2023

«Αποφασίσαμε σήμερα το απόγευμα να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παραχωρήσουμε στη Γεωργία το καθεστώς υποψήφιας χώρας. Συγχαρητήρια!» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ» ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν.

Nous décidons ce soir d’ouvrir les négociations pour l’adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne, et d’accorder à la Géorgie le statut de candidat. Félicitations ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2023

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για την απόφαση της ΕΕ να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «ιστορική ημέρα».

«Η σημερινή είναι μια ιστορική ημέρα για την Ευρώπη», γράφει ο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter). «Θα ήθελα να συγχαρώ την Ουκρανία και τη Μολδαβία για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την ένταξή τους στην ΕΕ», αναφέρει στο μήνυμά του.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός συμπλήρωσε: «Χαιρετίζουμε επίσης τη χορήγηση στη Γεωργία καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ, καθώς και την πρόοδο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης».

Hoy es un día histórico para Europa.



Quiero felicitar a Ucrania y Moldavia por la decisión del Consejo Europeo de iniciar las negociaciones para su adhesión a la UE.



También saludamos el reconocimiento del estatus de candidato a Georgia y los avances de Bosnia y Herzegovina.… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 14, 2023

«Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για τα ουσιαστικά βήματα προόδου σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διεύρυνσης που επετεύχθησαν στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, με αναφορά στην Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη Γεωργία και τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη», υπογραμμίζεται σε ανακοινωθέν της κυβέρνησης της Ρώμης .

Παράλληλα, στο ανακοινωθέν τονίζεται ότι «πρόκειται για αποτέλεσμα με σημαντική αξία για την Ευρώπη και την Ιταλία, το οποίο επετεύχθη μετά από μια πολυσύνθετη διαπραγμάτευση, στην οποία η Ιταλία έπαιξε ρόλο πρωτεύουσας σημασίας, με ενεργή στήριξη τόσο των τριών ανατολικών χωρών, όσο της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και των χωρών των δυτικών Βαλκανίων».

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου χαιρέτισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη να ξεκινήσει επίσημες ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη χώρα της, λέγοντας ότι η Μολδαβία θα ανταποκριθεί στην πρόκληση και ότι δεσμεύεται για τη σκληρή δουλειά που βρίσκεται μπροστά της.

«Η Μολδαβία γυρίζει σήμερα μια νέα σελίδα με το πράσινο φως της ΕΕ για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Νιώθουμε σήμερα τη ζεστή αγκαλιά της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας και την πίστη σας στο ταξίδι μας», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Moldova turns a new page today with the EU’s go-ahead for accession talks.

We’re feeling Europe’s warm embrace today. Thank you for your support and faith in our journey.



We’re committed to the hard work needed to become an EU member. Moldova is ready to rise to the challenge. — Maia Sandu (@sandumaiamd) December 14, 2023

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ ντε Κρόο, σχολιάζοντας την απόφαση είπε ότι το «πράσινο φως» που έδωσε η ΕΕ στην Ουκρανία είναι ένα «πολύ σαφές μήνυμα» προς τους Ουκρανούς και τους Ρώσους.

Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι χαιρέτισε με τη σειρά της την απόφαση, την οποία χαρακτήρισε «τεράστιο βήμα».