Δολοφονική επίθεση στην Ουάσιγκτον

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σααρ χαρακτήρισε την επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον ως προϊόν «τοξικής αντισημιτικής υποκίνησης μίσους κατά του Ισραήλ και των Εβραίων σε ολόκληρο τον κόσμο» και ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

«Υπάρχει ευθεία σύνδεση ανάμεσα στην υποκίνηση αντισημιτικού μίσους και τη δολοφονία αυτή. Αυτή η υποκίνηση προέρχεται επίσης από τους ηγέτες και τους αξιωματούχους πολλών χωρών και διεθνών οργανώσεων, κυρίως στην Ευρώπη», δήλωσε ο Γκίντεον Σάαρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ιερουσαλήμ.

Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος Γιάρον Λιτσίνσκι και η σύντροφος του, Σάρα Μίλγκριμ, που επρόκειτο να αρραβωνιαστούν, ταυτοποιήθηκαν ως τα θύματα της δολοφονικής επίθεσης στην Ουάσινγκτον.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, δήλωσε ότι ο Γιάρον είχε αγοράσει ένα δαχτυλίδι αυτή την εβδομάδα με σκοπό να κάνει πρόταση γάμου στην Σάρα την επόμενη εβδομάδα στην Ιερουσαλήμ.

Το ζευγάρι δέχθηκε τα πυρά καθώς έφευγε από μια εκδήλωση στο Εβραϊκό Μουσείο στο κέντρο της Ουάσινγκτον, σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από το Λευκό Οίκο.

Η αρχηγός της αστυνομίας της πρωτεύουσας Πάμελα Σμιθ δήλωσε ότι ένας άνδρας πυροβόλησε με πιστόλι εναντίον μιας παρέας τεσσάρων ανθρώπων πλήττοντας τα δύο θύματα. Πριν από τα πυρά, είχε θεαθεί να πηγαίνει πάνω-κάτω έξω από το μουσείο. Ο εν λόγω 30χρονος άνδρας, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Ιλάιας Ροντρίγκες από το Σικάγο, φώναξε «Free Palestine, Free Palestine» όταν συνελήφθη, πάντα σύμφωνα με την Σμιθ.

«Μετά τα πυρά, ο ύποπτος μπήκε μέσα στο μουσείο και συνελήφθη από τα μέλη της ασφάλειας της εκδήλωσης», δήλωσε η Σμιθ. «Μόλις του πέρασαν τις χειροπέδες, ο ύποπτος είπε πού είχε πετάξει το όπλο και το όπλο αυτό βρέθηκε και ο ίδιος άφησε να εννοηθεί πως διέπραξε το αδίκημα».

Σε ανάρτηση στο X, ο Υπουργός Διασποράς Αμιχάι Τσίκλι αναγνώρισε τον Γιάρον Λιτσίνσκι ως έναν από τους υπαλλήλους της Ισραηλινής Πρεσβείας που δολοφονήθηκαν έξω από το Εβραϊκό Μουσείο Capital στην Ουάσινγκτον.

Ο 28χρονος Λιτσίνσκι εργαζόταν στο πολιτικό τμήμα της Ισραηλινής Πρεσβείας στην Ουάσινγκτον.

