Ισραηλινός στρατός: Τα «fake news» και η παραπληροφόρηση στην υπηρεσία της Χαμάς

Στα «fake news» και την παραπληροφόρηση που γίνονται όπλα στα χέρια της Χαμάς αναφέρεται σε ανάρτηση του ο ισραηλινός στρατός παρουσιάζοντας ένα σχετικό βίντεο.

«Καλώς ήρθατε στον πόλεμο της παραπληροφόρησης. Όταν ένα νοσοκομείο επλήγη στη Γάζα χθες το βράδυ η Χαμάς αμέσως ανέφερε πως ευθύνεται το Ισραήλ και τα ψέμματα τους επεκτάθηκαν σαν φωτιά. Όμως, ένας διάλογος μεταξύ των χειριστών της Χαμάς αποκαλύπτει πως ήξεραν την αλήθεια. «Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε έναν πύραυλο να πέφτει έτσι», γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι ανήκει στην παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ. Λένε πως o μύδρος από τον πύραυλο είναι της περιοχής και όχι σαν τους ισραηλινούς.

Όλοι γνωρίζουμε πως τα fake news είναι απειλή για τον ιστό των δυτικών κοινωνιών, έτσι όμως λειτουργούν υπέρ της Χαμάς: Διεθνή κατακραυγή κατά του Ισραήλ, κάνει πιο τολμηρή τη Χαμάς στο να επιτίθεται στο Ισραήλ. Η οργή της Γάζας για το Ισραήλ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ τη Χαμάς από τον αντίλογο των ανθρώπων που ευθύνονται. H Χαμάς έχει ΚΙΝΗΤΡΟ να λέει ψέματα αλλά δεν νοιάζεται το αν πληγώνονται Ισραηλινοί ή κάτοικοι της Γάζας. Η Χαμάς έχει στόχο να καταστρέψει το Ισραήλ και έχουν ως όπλα τα ΜΜΕ. Μην τους πιστεύετε», αναφέρει η ανάρτηση.

Information warfare is dangerous as is, even more so in the hands of terrorist organizations. This is how Hamas lies and why: pic.twitter.com/JYqi1YO1yZ