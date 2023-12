Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Γάζα - Φόβοι για περιφερειακή ανάφλεξη

Το Ισραήλ διεμήνυσε σήμερα ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα διαρκέσει πολλούς μήνες ακόμη, όπως εξ άλλου είχε δηλώσει και ο επικεφαλής της Ισραηλινής κυβέρνησης Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει υποσχεθεί «πόλεμο διαρκείας» μέχρι την πλήρη «καταστροφή της Χαμάς, την αποστρατικοποίηση της Γάζας και την αποριζοσπαστικοποίηση της παλαιστινιακής κοινωνίας».

Καθώς οι φόβοι εξάπλωσης της σύγκρουσης εντείνονται, η Τεχεράνη απείλησε χθες το Τελ Αβίβ ότι θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για τον θάνατο στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης, στη Συρία, ενώ σημερινές επιθέσεις της Χεζμπολάχ τραυμάτισαν 10 ανθρώπους στο βόρειο Ισραήλ, προκαλώντας επίσης ζημιές στην ελληνοκαθολική εκκλησία του Ικρίτ.

Οι ΗΠΑ, απαντώντας στην επίθεση με drone που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις στρατιώτες, εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράκ, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν το σφυροκόπημα στη Γάζα, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων ότι θα προχωρήσουν «βαθύτερα» στη Λωρίδα.

Hezbollah fired from within a mosque in southern Lebanon toward Israeli civilians. This is not Hezbollah’s first attack involving a holy site today. Places of worship should be sacred, not sacrificed for terrorism. pic.twitter.com/ss3RQvtI2G

Την Τρίτη, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Ισραήλ, Χερζί Χαλεβί δήλωσε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, «θα διαρκέσει πολλούς μήνες ακόμη».

«Οι στόχοι αυτού του πολέμου δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν. Ο πόλεμος θα κρατήσει ακόμη πολλούς μήνες», είπε ο Χαλεβί σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, μετά τη συνάντηση που είχε με στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Δεν υπάρχει σύντομος δρόμος για να διαλύσεις μια τρομοκρατική οργάνωση. Θα φτάσουμε στην ηγεσία της Χαμάς», διαβεβαίωσε.

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη στην Ουάσινγκτον με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, και τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν για να συζητήσουν την κατάσταση στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ υπαινίχθηκε σήμερα ότι η χώρα του προέβη σε αντίποινα στο Ιράκ, την Υεμένη και το Ιράν για επιθέσεις που διαπράχθηκαν εναντίον της, καθώς ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας διευρύνεται σε άλλα μέρη της ευρύτερης περιοχής.

«Βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο με πολλά μέτωπα και δεχόμαστε επιθέσεις από επτά θέατρα (επιχειρήσεων): Γάζα, Λίβανο, Συρία, Δυτική Όχθη, Ιράκ, Υεμένη και Ιράν. Έχουμε ήδη απαντήσει και αναλάβει δράση σε έξι από αυτά τα θέατρα», δήλωσε ενώπιον βουλευτών.

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στη Wall Street Journal το βράδυ της Δευτέρας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι «η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί, η Γάζα να αποστρατιωτικοποιηθεί και η παλαιστινιακή κοινωνία να αποριζοσπαστικοποιηθεί», τονίζοντας ότι αυτά είναι «προϋποθέσεις».

Στη συνάντηση του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου είπε ότι ήταν έτοιμος να υποστηρίξει την εθελοντική μετανάστευση αμάχων έξω από τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Η Χαμάς απέρριψε οποιαδήποτε συζήτηση για ένα τέτοιο σχέδιο ως «παράλογη».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος στη Γάζα σε καμία περίπτωση δεν έχει τελειώσει και διέψευσε δημοσιεύματα που εικάζουν ότι η κυβέρνησή του μπορεί να ζητήσει να σταματήσουν οι μάχες εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς.

«Δεν θα σταματήσουμε. Συνεχίζουμε να πολεμάμε, και θα εντείνουμε τις μάχες τις επόμενες ημέρες, και οι μάχες θα διαρκέσουν πολύ και δεν είναι κοντά στο να ολοκληρωθούν», δήλωσε στους νομοθέτες του κόμματός του Λικούντ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Παράλληλα, στο Ιράκ, οι ΗΠΑ απαντούν με βομβαρδισμούς σε χτύπημα κατά στρατιωτών τους, ενώ η Τεχεράνη προειδοπειεί με «βαρύ τίμημα για το Ισραήλ».

Συγκεκριμένα, υψηλόβαθμος σύμβουλος των Ιρανών «Φρουρών της επανάστασης» σκοτώθηκε σε επίθεση που αποδίδεται στο Ισραήλ κοντά στη Δαμασκό, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σε μια πρώτη αντίδραση, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι το Ισραήλ θα πληρώσει για τον θάνατο του Σαγέντ Ραζί Μουσαβί, ενώ ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί προειδοποίησε ότι το Ισραήλ «θα πληρώσει σίγουρα για αυτό το έγκλημα».

Ο Μουσαβί ήταν ο υπεύθυνος για τον συντονισμό της στρατιωτικής συμμαχίας μεταξύ Συρίας και Ιράν και συνεργάτης του Κασέμ Σολεϊμανί του επικεφαλής της Δύναμης Κοντς, ο οποίος σκοτώθηκε από πλήγμα αμερικανικού drone στο Ιράκ το 2020.

Η Βαγδάτη, από την πλευρά της καταδίκασε τις αεροπορικές επιδρομές του στρατού των ΗΠΑ στο έδαφός της ως "εχθρικές πράξεις", αφού το Πεντάγωνο δήλωσε ότι χτύπησε τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται από φιλοϊρανους, ως αντίποινα για τα χτυπήματα που έπληξαν Αμερικανούς στρατιώτες.

Συγκεκριμένα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράκ εναντίον εγκαταστάσεων φιλοϊρανων, σε αντίποινα για επίθεση με drone νωρίτερα που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν «τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί», ο ένας από τους οποίους βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του Πενταγώνου.

Τουλάχιστον ένα μέλος ιρακινής φιλοϊρανικής οργάνωσης έχασε τη ζωή του και άλλα 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα στη Χίλα, την πρωτεύουσα της επαρχίας της Βαβυλώνας, νότια της Βαγδάτης. Το δεύτερο πλήγμα, έγινε στην Ουάσιτ, στο νότιο Ιράκ.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ανακοίνωνε πως ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε «απαραίτητα και αναλογικά πλήγματα εναντίον τριών εγκαταστάσεων χρησιμοποιούμενων από την Κατάεμπ Χεζμπολά και οργανώσεις συνδεόμενες με αυτή» και πρόσθεσε ότι τα υποστηριζόμενα από το Ιράν μέλη της επιτέθηκαν εναντίον της αεροπορικής βάσης της Αρμπίλ νωρίτερα.

Οι Κατάεμπ Χεζμπολά («Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού») χαρακτηρίζονται τρομοκρατική οργάνωση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ από το 2009.

Την επίθεση στη βάση με drone μιας κατεύθυνσης ανέλαβε η λεγόμενη Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ.

Εν μέσω ανησυχιών για περιφερειακή ανάφλεξη εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς στη Συρία κι άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο της δράσης εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) από διεθνή συνασπισμό που συγκροτήθηκε το 2014.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Jerusalem Post», αναμένεται να εξετάσει πρόταση της Αιγύπτου η οποία προβλέπει να κηρυχθεί καταρχήν ανακωχή για δύο εβδομάδες και κατόπιν να «τερματιστεί» ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαβεβαιώνοντας πως «θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια» για να απελευθερωθούν οι όμηροι, ο Νετανιάχου είπε:«Δεν πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο όσο δεν έχουμε επιτύχει τη νίκη εναντίον εκείνων που θέλουν τις ζωές μας».

Εννέα Ισραηλινοί στρατιώτες και ένας άμαχος τραυματίστηκαν από πυραύλους που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ, ένας εκ των οποίων έπληξε μια εκκλησία σε ένα αραβικό χωριό, το οποίο είχε καταστραφεί από το Ισραήλ το 1951. Πρόκειται για την Παναγία του Ικρίτ, που σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είναι ελληνοκαθολική εκκλησία που δεν ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και όχι ελληνορθόδοξη εκκλησία, όπως είχε ανακοινώσει αρχικά ο ισραηλινός στρατός.

ΟΙ Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει νωρίτερα την Τρίτη ότι ένας αντιαρματικός πύραυλος της Χεζμπολάχ έπληξε την ελληνορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Μαρίας στο Ικρίτ, στο βόρειο Ισραήλ.

«Η επίθεση δεν είναι μόνο μια ξεκάθαρη παραβίαση της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και μια παραβίαση της ελευθερίας της λατρείας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ισραηλινός στρατός σε δήλωση που αναρτήθηκε στο X, πρώην Twitter.

Hezbollah attacked the St. Mary’s Greek-Orthodox Church of Iqrit in northern Israel.



An anti-tank missile from Lebanon directly hit the church, injuring a civilian.



This attack is not only a clear violation of @UN Security Council Resolution 1701, but also a violation of the…