Times of Israel

Εν μέσω εντεινόμενων επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης κατά της θαλάσσιας κυκλοφορίας, το Ισραήλ ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να επανεκκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισραηλινής τηλεόρασης την Πέμπτη.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν, Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλες περιοχές της Υεμένης αλλά δεν αποτελούν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, είχαν καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός με τις ΗΠΑ τον Μάιο και διέκοψαν τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία για περίπου δύο μήνες.

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα εξαπέλυσαν επιθέσεις και βύθισαν δύο πλοία, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Το Ισραήλ δήλωσε στις ΗΠΑ ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι στη ναυσιπλοΐα «δεν μπορούν πλέον να παραμείνουν αποκλειστικά ισραηλινό πρόβλημα», σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Το Τελ Αβίβ ζήτησε «πιο ενταγμένες κοινές επιθέσεις κατά στόχων του καθεστώτος των Χούθι – όχι μόνο από ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, αλλά και με ανανέωση των αμερικανικών επιθέσεων και τη δημιουργία συμμαχίας με τη συμμετοχή και άλλων χωρών», ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος στο δίκτυο.

Μάλιστα, αξιωματούχος ασφαλείας, υπό τον όρο της ανωνυμίαας, δήλωσε στο Kan ότι το αίτημα του Ισραήλ για εμπλοκή των ΗΠΑ οφείλεται στην αυξανόμενη επιθετικότητα των Χούθι, λέγοντας: «Χρειάζεται μια ευρεία συμμαχία που να δείξει στο καθεστώς των Χούθι ότι βρίσκεται σε κίνδυνο».

This is how Yemen's Houthis sank the MAGIC SEAS ship.



Drone strike, boarding, booby-trapping, and finally detonating the empty ship. pic.twitter.com/LT5UaVlp30