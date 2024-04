Ισραήλ: Τούρκος υπήκοος επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικό - Ο δράστης σκοτώθηκε (vid)

Τούρκος υπήκοος επιτέθηκε σήμερα με μαχαίρι σε Ισραηλινό συνοριακό αστυνομικό στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και στη συνέχεια σκοτώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών στο σημείο, ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία.

Ο 30χρονος αστυνομικός φέρει τραύματα μέτριου βαθμού. Η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη, ο οποίος είναι ένας 34χρονος Τούρκος υπήκοος όπως ανέφερε.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμού από τις επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου που προκάλεσαν τον πόλεμο στη Γάζα.

PUBLIC ALERT: Over three hours after the terror attack in Tel Aviv, Israel, police have published photos of the terrorist who is still on the run.



Videos show the terrorist walking by a bar moments before he opened fire at innocent people in the area. pic.twitter.com/y6dBH9utGy