Ισραήλ: Αιματηρή επίθεση Παλαστινίου στο Τελ Αβίβ - 7 τραυματίες, νεκρός ο δράστης (vid)

Οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε ανθρώπους στο Τελ Αβίβ και εν συνεχεία εξαπέλυσε επίθεση με μαχαίρι, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «τρομοκρατικό». Το Reuters κάνει αναφορά για έξι θύματα από την αιματηρή επίθεση.

Ο οδηγός «εξουδετερώθηκε» επιτόπου από πολίτη που έσπευσε να βοηθήσει, σημείωσε ο εκπρόσωπος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του στρατού.

BREAKING: Israeli emergency services have reported a distressing incident in Hadar Yosef area in Tel Aviv, where a car rammed into crowd, leaving multiple people injured pic.twitter.com/pFvJ2fScHL