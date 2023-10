Ισραήλ: Τέσσερις τραυματίες από επιθέσεις με ρουκέτες στην Ασντόντ (vids)

Μια ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από τη Λωρίδα της Γάζας σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Ασντόντ προκάλεσε τέσσερις τραυματισμούς.

Πλάνα δείχνουν έναν αριθμό αυτοκινήτων να καίγονται και καπνό να βγαίνει ανάμεσα από κτίρια.

Κάποιες άλλες από τις ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από το σύστημα αεράμυνας Iron Dome.

