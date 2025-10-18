Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε η σορός που επέστρεψε η Χαμάς τα ξημερώματα του Σαββάτου

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων ανακοίνωσε ότι η σορός που επέστρεψε η Χαμάς κατά τη διάρκεια της νύχτας έχει ταυτοποιηθεί ως αυτή του 75χρονου Ελιγιάχου «Τσόρτσιλ» Μαργκαλίτ.

Ο Μαργκαλίτ δολοφονήθηκε από τρομοκράτες της Χαμάς στο κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και η σορός του απήχθη.

Eliyahu is brought home after 743 days 💔



Eliyahu Margalit was abducted from Kibbutz Nir Oz on October 7th. He was murdered by the stables, at the age of 75.



Eliyahu, or "Churchill" as everyone called him, arrived in Nir Oz with the Nahal nucleus of Hashomer Hatzair. A cowboy… pic.twitter.com/0YTpaLEP1d — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 18, 2025

Την 1η Δεκεμβρίου 2023, οι IDF ανακοίνωσαν ότι ο Ελιγιάχου είχε σκοτωθεί και ότι η σορός του κρατούνταν στη Γάζα.

Ο στρατός δήλωσε ότι η ανακοίνωσή του βασίστηκε «σε στοιχεία που συλλέχθηκαν και σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών».

Η κόρη του, Νίλι Μαργκαλίτ, 40 ετών, απήχθη επίσης στις 7 Οκτωβρίου και απελευθερώθηκε από την αιχμαλωσία της Χαμάς στις 30 Νοεμβρίου.

Ο εκλιπών άφησε πίσω τη σύζυγό του, τρία παιδιά και τρία εγγόνια.

Οι οικείοι του ανέφεραν ότι ο Ελιγιάχου έφυγε από το σπίτι του νωρίς το πρωί του Σαββάτου για να ταΐσει τα αγαπημένα του άλογα στον στάβλο του κιμπούτς και ότι τα άλογά του είχαν επίσης απαχθεί μαζί του.

Ο Ελιγιάχου ήταν υπεύθυνος για πολλά χρόνια για τα βοοειδή του κιμπούτς.

Μετά την επιστροφή της σορού του Μαργκαλίτ, 18 σοροί νεκρών αιχμαλώτων παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, από τους 28 που κρατούνταν εκεί κατά την έναρξη της τρέχουσας εκεχειρίας.