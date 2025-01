Ισραήλ: Νεκροί οι 8 από τους 33 ομήρους που επρόκειτο να ελευθερωθούν από τους τρομοκράτες της Χαμάς

Οκτώ από τους Ισραηλινούς ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας είναι νεκροί, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (27/01) ο Νταβίντ Μένσερ, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Η Χαμάς έδωσε μερικά περαιτέρω στοιχεία για το ποιος είναι νεκρός και ποιος ζωντανός από τον κατάλογό της με τα ονόματα των 33 ομήρων.

«Οι οικογένειες ενημερώθηκαν για την κατάσταση των οικείων τους», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου. Αυτό σημαίνει ότι από τους 26 ομήρους που αναμένεται να επιστραφούν στη χώρα τους στην πρώτη φάση της συμφωνίας, μόνο 18 είναι ακόμη εν ζωή.

Ογδόντα επτά από τους 251 ομήρους που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου παραμένουν στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των σορών τουλάχιστον 34 που έχουν επιβεβαιωθεί οι νεκροί από τον Ισραηλινό Στρατό.

Η Χαμάς κρατά επίσης, δύο Ισραηλινούς πολίτες που εισήλθαν στη Λωρίδα το 2014 και το 2015, καθώς και το σώμα ενός στρατιώτη του Ισραηλινού Στρατού που σκοτώθηκε το 2014. Το σώμα ενός άλλου στρατιώτη του Ισραηλινού Στρατού, που επίσης σκοτώθηκε το 2014, ανασύρθηκε από τη Γάζα αυτόν τον μήνα.

Νωρίτερα, πρόοδος στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς, ανακοίνωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσω X τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (27/01), καθώς συμφωνήθηκε να αφεθούν ελεύθεροι ακόμη τρεις όμηροι την Πέμπτη πέραν των τριών το ερχόμενο Σάββατο, με αντάλλαγμα να επιτραπεί η επιστροφή δεκάδων χιλιάδων εσωτερικά εκτοπισμένων αμάχων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Έπειτα από εντατικές και αποφασιστικές διαπραγματεύσεις (...) το Ισραήλ έλαβε από τη Χαμάς κατάλογο με την κατάσταση όλων των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν κατά την πρώτη φάση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, συμπλήρωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

«Θα γίνουν τρεις απελευθερώσεις ομήρων την Πέμπτη(23/01) – στα πρόσωπα που θα αφεθούν ελεύθερα συγκαταλέγεται η 29χρονη άμαχη Αρμπέλ Γεχούντ – πέρα από τις τρεις το Σάββατο (25/01)», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

