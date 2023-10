Ισραήλ σε κατοίκους τους Γάζας: Εκκενώστε προς την ανθρωπιστική ζώνη στο Νότο

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) κάλεσε σήμερα, Τετάρτη, το πρωί τους κατοίκους στην Λωρίδα της Γάζας να απομακρυνθούν στην περιοχή al-Mawasi, όπου θα παρασχεθεί διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια, όπως απαιτείται. Η έκκληση γίνεται στη σκιά της επίθεσης στο νοσοκομείο Αλ-Αχλί.

«Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να καλεί τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας και της πόλης της Γάζας να εκκενώσουν προς την περιοχή Al-Mawasi, νότια της Γουάντι Γάζας», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση. O IDF συνιστά εκκένωση σε ανθρωπιστική ζώνη στο δυτικό Khan Yunis, στην περιοχή Al-Mawasi», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

