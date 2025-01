Νετανιάχου: Θα απελευθερωθούν ακόμη 6 όμηροι από τη Χαμάς εντός εβδομάδας

Πρόοδος στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς, ανακοίνωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσω X τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (27/01), καθώς συμφωνήθηκε να αφεθούν ελεύθεροι ακόμη τρεις όμηροι την Πέμπτη πέραν των τριών το ερχόμενο Σάββατο, με αντάλλαγμα να επιτραπεί η επιστροφή δεκάδων χιλιάδων εσωτερικά εκτοπισμένων αμάχων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Έπειτα από εντατικές και αποφασιστικές διαπραγματεύσεις (...) το Ισραήλ έλαβε από τη Χαμάς κατάλογο με την κατάσταση όλων των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν κατά την πρώτη φάση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, συμπλήρωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

«Θα γίνουν τρεις απελευθερώσεις ομήρων την Πέμπτη – στα πρόσωπα που θα αφεθούν ελεύθερα συγκαταλέγεται η 29χρονη άμαχη Αρμπέλ Γεχούντ – πέρα από τις τρεις το Σάββατο», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

In this phase, the civilian Arbel Yehud, the soldier Agam Berger and an additional hostage will be released.



In accordance with the agreement, three additional hostages will be released this Saturday.