Το Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον του Ισλαμικού Τζιχάντ στην κεντρική Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι εξαπέλυσε ένα «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον του Ισλαμικού Τζιχάντ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, στόχος ήταν ένα πρόσωπο που σχεδίαζε επίσης εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε ένα πλήγμα ακριβείας στην περιοχή του Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στοχεύοντας έναν τρομοκράτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ που σκόπευε να διαπράξει επικείμενη τρομοκρατική επίθεση εναντίον στρατιωτών του ισραηλινού στρατού. Τα στρατεύματα του ισραηλινού στρατού στο Νότιο Στρατηγείο έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα συνεχίσουν να λειτουργούν για την εξάλειψη οποιασδήποτε άμεσης απειλής» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

⭕️The IDF conducted a precise strike in the Nuseirat area in central Gaza targeting a terrorist from the Islamic Jihad terrorist organization who planned to carry out an imminent attack against IDF troops.



IDF troops in the Southern Command are deployed in the area in accordance… — Israel Defense Forces (@IDF) October 25, 2025

Από τον βομβαρδισμό χτυπήθηκε ένα αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ Άουντα. «Το νοσοκομείο παρέλαβε τέσσερις τραυματίες αφού ο κατοχικός ισραηλινός στρατός στόχευσε ένα πολιτικό αυτοκίνητο στη ζώνη του Κλαμπ Αλ Άχλι, στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ», ανέφερε.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι είδαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να χτυπά το αυτοκίνητο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα «για να εξοντώσει κάθε άμεση απειλή» εναντίον των στρατιωτών του.

Η Νουσεϊράτ βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Κίτρινης Γραμμής, πράγμα που σημαίνει ότι δεν βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, προσθέτουν οι Times of Israel.