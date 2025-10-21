Ισραήλ: Όσο η Χαμάς συνεχίζει να επιστρέφει σορούς, δεν θα στραφούμε εναντίον της

Εν μέσω απειλών από το Ισραήλ προς τη Χαμάς για την αποτυχία της να επιστρέψει την πλειοψηφία των δολοφονημένων ομήρων, ένας αξιωματούχος του Γραφείου του Πρωθυπουργού δήλωσε ότι όσο η Χαμάς συνεχίζει να παραδίδει σορούς, το Ισραήλ δεν θα επιδιώξει να τιμωρήσει την τρομοκρατική οργάνωση.

«Παίζουν παιχνίδια, θα μπορούσαν να παραδώσουν περισσότερα πτώματα», λέει ο αξιωματούχος. «Αλλά βλέπουμε ότι τα παραδίδουν. Επομένως, αν αυτό είναι σταθερό και βλέπουμε μια σταθερή παράδοση, νομίζω ότι είναι κάτι που θα ανεχτούμε. Αλλά τη στιγμή που θα αρχίσουμε να βλέπουμε ότι δεν είναι σταθερό, θα τραβήξουμε το σχοινί».

«Νομίζω ότι στο εγγύς μέλλον θα δούμε να παραδίδονται λίγο περισσότερα πτώματα», λέει ο αξιωματούχος. «Χρειάζεται χρόνος. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η εύρεση των πτωμάτων και όλη η υλικοτεχνική υποστήριξη που απαιτείται για τη μεταφορά τους, χρειάζεται χρόνο. Το Ισραήλ το καταλαβαίνει αυτό. Και παίρνουμε την απόφαση σχετικά με το πόσο θα περιμένουμε για αυτό».

«Από τη μία πλευρά, γνωρίζουμε ότι χρειάζεται χρόνος», συνεχίζει ο αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι «δεν θα το αφήσουμε να παραταθεί υπερβολικά. Τη στιγμή που το Ισραήλ θα δει ότι απλώς παρατείνεται χωρίς λόγο, νομίζω ότι θα είναι η στιγμή που θα τα παρατήσουμε».

Στο μεταξύ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφτασε σήμερα στο Ισραήλ, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, την ώρα που η Ουάσινγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για να καταστεί βιώσιμη η εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

«Καλωσορίσατε στο Ισραήλ, Κύριε αντιπρόεδρε», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, την οποία συνοδεύει με φωτογραφία του Βανς και της συζύγου του κατά την άφιξή τους στο διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, όπου τους υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της ισραηλινής κυβέρνησης Γιάριβ Λεβίν.