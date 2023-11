Ισραήλ: Oι IDF στα κεντρικά της στρατιωτικής αστυνομίας της Χαμάς (pic)

Μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει στρατιώτες της ταξιαρχίας Golani των IDF μέσα στο αρχηγείο της στρατιωτικής αστυνομίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την κατάληψη του χώρου.

🇮🇱⚔️🇵🇸 The Golani Brigade of the IDF has captured the building of the Military Police HQ in the city of Gaza. pic.twitter.com/0vSgAU5YQa