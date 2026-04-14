Ισραήλ: Οδηγός προσπάθησε να περάσει λαθραία 68 Παλαιστίνιους κρυμμένους σε απορριμματοφόρο (vid)

Το προσωπικό της Αρχής Διελεύσεων του Υπουργείου Άμυνας συνέλαβε 68 Παλαιστίνιους, οι οποίοι επιχείρησαν να μπουν στο κεντρικό Ισραήλ μέσω του περάσματος Shomron, που ενώνει τη Δυτική Όχθη με το Ισραήλ, κρυμμένοι στον συμπιεστή ενός απορριμματοφόρου.

Ο 30χρονος οδηγός του φορτηγού, κάτοικος του Kafr Qasim, συνελήφθη επίσης και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε άδεια οδήγησης για αυτό το είδος οχήματος.

Αναφέρθηκε επίσης ότι «οι παράνομοι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τον συμπιεστή και μεταφέρθηκαν για ανάκριση στο αστυνομικό τμήμα».

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια μιας τακτικής επιθεώρησης στο σημείο ελέγχου Cross-Shomron, οι δυνάμεις ασφαλείας σταμάτησαν ένα φορτηγό συλλογής απορριμμάτων - και σοκαρίστηκαν όταν βρήκαν μέσα 68 παράνομους Παλαιστίνιους.

Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης δείχνει δεκάδες Παλαιστίνιους που είχαν τοποθετηθεί μέσα στο κάδο συμπύκνωσης του φορτηγού, καθισμένους ο ένας πάνω στον άλλον.

Όταν η αστυνομία άνοιξε το φορτηγό, οι παράνομοι εργάτες άρχισαν να βγαίνουν ένας προς έναν, με τα σκουπίδια να πέφτουν από το κάδο δίπλα τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα βρισκόταν καθ' οδόν προς διάφορους προορισμούς εντός των ισραηλινών πόλεων.