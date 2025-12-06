Ισραήλ: Ο Μερτς έφτασε στο Τελ Αβίβ - Έκκληση στην Παλαιστινιακή Αρχή να εφαρμόσει «επειγόντως μεταρρυθμίσεις»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έφτασε το βράδυ του Σαββάτου στο Τελ Αβίβ για την πρώτη του επίσκεψη στο Ισραήλ, αφότου κάλεσε τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς να εφαρμόσει «επειγόντως απαραίτητες μεταρρυθμίσει»" για να μπορεί να «διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο» στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Φτάνοντας από την Ιορδανία, όπου συνάντησε στην Άκαμπα, στον νότο, τον βασιλιά Αμπντάλα Β', το αεροπλάνο του Μερτς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ όπου τον υποδέχτηκε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος τον αποκάλεσε «φίλο του Ισραήλ» και τη Γερμανία "σημαντικό εταίρο" της χώρας του.

Ο Μερτς συναντάται απόψε με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ στην Ιερουσαλήμ και αύριο, Κυριακή, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η επίσκεψή του έχει στόχο να ενισχύσει την προνομιακή σχέση μεταξύ της Γερμανίας και του Ισραήλ.

Η Γερμανία, ένας από τους στενότερους συμμάχους του Ισραήλ, έχει επανειλημμένα επικρίνει τον επιθετικό πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Κοινό μέλλον»

Η Ιορδανία και η Γερμανία είναι και οι δύο προσηλωμένες σε μια λύση δύο κρατών, η οποία θα επιτευχθεί έπειτα από διαπραγμάτευση, πρόσθεσε. «Δεν μπορεί να υπάρχει θέση για την τρομοκρατία και τον αντισημιτισμό σε αυτό το κοινό μέλλον», τόνισε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ανακτόρων, ο βασιλιάς Αμπντάλα υπογράμμισε από την πλευρά του «την ανάγκη να υπάρξει δέσμευση για να εφαρμοστούν όλα τα στάδια της συμφωνίας ώστε να μπει τέλος στον πόλεμο, καθώς και να χορηγηθεί ανθρωπιστική βοήθεια σε όλες τις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας».