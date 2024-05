Ισραήλ: Νεκρός αξιωματούχος της Χεζμπολάχ - Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα με το Λίβανο

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ του Λιβάνου φέρεται να σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Νατζαριέ του Λιβάνου την Παρασκευή το πρωί, μεταδίδει το πρακτορείο al-Arabiya.

Επικαλούμενο άγνωστες πηγές, το al-Arabiya αναφέρει ότι ο αξιωματούχος που σκοτώθηκε στην επίθεση είναι ο Χαντέρ Μαντί.

Ούτε η οργάνωση ούτε ο ισραηλινός στρατός έχουν επιβεβαιώσει το πλήγμα, αναφέρουν οι Times of Israel.

Παράλληλα, η Jerusalem Post γράφει ότι στέλεχος της προκείμενης στο Ιράν οργάνωσης σκοτώθηκε σε ισραηλινά αντίποινα, αφού η Χεζμπολάχ ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησε drone εκτόξευσης πυραύλων στη διάρκεια επίθεσης στο Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, το drone κατευθύνθηκε προς μια βάση των IDF κοντά στη Μετούλα και στόχευσε στρατιώτες των IDF.

Σε μία από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Βορρά την Παρασκευή, ένας στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και άλλοι δύο ελαφρά, επιβεβαίωσε ο στρατός.

Approx. 40 launches were identified crossing from Lebanon toward northern Israel, a short while ago. Several of the launches were successfully intercepted by the IDF Aerial Defense Array.



IAF fighter jets struck one of the military posts from which the rockets were fired, in… pic.twitter.com/q8HKUKAonc