Ισραήλ: Νέες επιθέσεις στον Λίβανο – IDF: Έσπασαν οι πρώτες γραμμές άμυνας της Χαμάς

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις πυροβολικού στο Λίβανο, ενώ τόνισαν πως έσπασαν οι πρώτες γραμμές άμυνας της Χαμάς.

Με αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις πυροβολικού απάντησαν στο Λίβανο οι Ισραηλινοί μετά την εκτόξευση πυραύλου εναντίον ενός ισραηλινού αεροσκάφους και την εκτόξευση ρουκετών προς το Ισραήλ.

Οι IDF ανέφεραν ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύτηκε εναντίον ενός drone νωρίτερα τη νύχτα. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν επλήγη και σε απάντηση ο στρατός χτύπησε τον πυρήνα που βρισκόταν πίσω από την εκτόξευση, καθώς και το σημείο εκτόξευσης.

Επιπλέον, οι χερσαίες δυνάμεις εκτόξευσαν βλήματα πυροβολικού προς την πηγή των πυραυλικών πυρών μετά την εκτόξευση βλημάτων στην περιοχή του όρους Ντοβ και του όρους Ερμόν.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Τετάρτη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν παραβιάσει την πρώτη γραμμή άμυνας της Χαμάς και πλησίαζαν την πόλη της Γάζας, λέγοντας ότι ο θάνατος 16 στρατιωτών αυτή την εβδομάδα στη Γάζα ήταν ένα "βαρύ τίμημα".

Εν τω μεταξύ, ο στρατός συνέχισε να σφυροκοπεί τη Λωρίδα της Γάζας και εξουδετέρωσε τον διοικητή της συστοιχίας αντιαρματικών πυραύλων της τρομοκρατικής οργάνωσης.

🔴 The IDF eliminated Muhammad A'sar, the Head of Hamas’ Anti-Tank Missile Unit in Gaza.



A'sar was responsible for all of Hamas’ anti-tank missile units throughout Gaza.



Under his command, numerous anti-tank missile attacks were carried out against civilians and IDF soldiers. pic.twitter.com/gx44VqIcNB