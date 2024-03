Ισραήλ: Μια όμηρος κατήγγειλε τη σεξουαλική κακοποίηση της από τη Χαμάς

Η 40χρονη όμηρος Αμίτ Σουσάνα, που έχει αφεθεί ελεύθερη, αποκάλυψε πως δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον απαγωγέα της Χαμάς κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της στη Γάζα, σε συνέντευξή της στους New York Times.

Η Σουσάνα απελευθερώθηκε από την αιχμαλωσία την τελευταία ημέρα μιας εβδομαδιαίας εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου.

Σε συνέντευξή της στους Times, αφηγήθηκε το πώς κρατήθηκε μόνη της, αλυσοδεμένη σε ένα παιδικό δωμάτιο, όπου την ανάγκασαν να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις για τον απαγωγέα της ο οποίος, όπως ονομαζόταν «Μοχάμεντ».

Κάποια στιγμή, γύρω στις 24 Οκτωβρίου, της επιτέθηκε ενώ είχε λυθεί για λίγο η αλυσίδα της προκειμένου να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. «Ήρθε προς το μέρος μου και έσπρωξε το όπλο στο μέτωπό μου», είπε η Σουσάνα.

Σύμφωνα με τη Σουσάνα, αναγκάστηκε να βγάλει την πετσέτα της, ενώ ο Μοχάμεντ τη θώπευε προτού την οδηγήσει με την απειλή όπλου πίσω στην κρεβατοκάμαρα, όπου την ανάγκασε να «προβεί σε σεξουαλική πράξη πάνω του».

Οι Times προσθέτουν ότι η εξιστόρηση της Soussana για το τι συνέβη συνάδει με τις αναφορές που είδε η εφημερίδα και τις οποίες έδωσε σε επαγγελματίες υγείας και σε έναν κοινωνικό λειτουργό αμέσως μετά την απελευθέρωσή της.

