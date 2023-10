Μετά την εισβολή στο Νταγκεστάν

Το Ισραήλ κάλεσε τη Ρωσία «να προστατεύσει όλους τους Ισραηλινούς πολίτες και όλους τους Εβραίους», αφού φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα, της πρωτεύουσας του Νταγκεστάν, φωνάζοντας «Αλλαχού Άκμπαρ», όταν έμαθαν ότι επρόκειτο να προσγειωθεί εκεί ένα αεροσκάφος προερχόμενο από το Τελ Αβίβ.

Protesters at #Makhachkala airport throwing stones and other things at law enforcers. In some videos, sounds similar to shooting can be heard. pic.twitter.com/pRn6aT1mt0