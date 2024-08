Ισραήλ: Ισχυρή έκρηξη στο Τελ Αβίβ λίγο μετά την άφιξη Μπλίνκεν - Εξετάζεται το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας (vid)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (18/08) στο Τελ Αβίβ, λίγη ώρα μετά την άφιξη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στην πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, η έκρηξη σημειώθηκε σε φορτηγό, με τον οδηγό, ο οποίος διαμελίστηκε να φέρει πάνω του τα εκρηκτικά.

Οι ισραηλινές Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για αποτυχημένη τρομοκρατική ενέργεια, δίχως να γνωρίζουν ποιος ήταν ο πιθανός στόχος.

Δείτε βίντεο από κάμερα ασφαλείας από τη στιγμή της έκρηξης:

Footage from a nearby CCTV Camera of tonight’s Explosion of a Truck Bomb in Tel Aviv, Israel. pic.twitter.com/WdEyTBbGDh

Another Angle from a CCTV Camera of the Truck Explosion earlier tonight in Tel Aviv, Israel. pic.twitter.com/R5FBBwYYtU