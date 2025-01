Ισραήλ: Η οικογένεια της Αγκάμ Μπέργκερ που απελευθερώθηκε ευχαρίστησε «τον λαό του Ισραήλ»

Οι Ισραηλινοί όμηροι Αρμπέλ Γεχούντ και Γκάντι Μόζες παραδόθηκαν και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό.

Η οικογένεια της Αγκάμ Μπέργκερ, της Ισραηλινής στρατιώτη που αφέθηκε την Πέμπτη (30/01) ελεύθερη έπειτα από σχεδόν 16 μήνες ομηρείας στη Γάζα, στο πλαίσιο της τρίτης ανταλλαγής ομήρων έναντι Παλαιστινίων κρατουμένων που προβλέπεται από τη συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ευχαρίστησε «τις δυνάμεις ασφαλείας και τον λαό του Ισραήλ για την υποστήριξή τους και τις προσευχές τους».

«Χάρη στο Θεό, ήρθε αυτή η στιγμή και η Αγκάμ, η ηρωίδα μας, μας παραδόθηκε έπειτα από 482 ημέρες στα χέρια του εχθρού», αναφέρει η οικογένειά της σε ανακοίνωση που εξέδωσε ύστερα από αυτήν του ισραηλινού στρατού για την επανένωση της Ισραηλινής στρατιώτη με τους γονείς της.

«Η Αγκάμ και η οικογένειά μας μπορεί τώρα να αρχίσει τη διαδικασία της επούλωσης, αλλά αυτή δε θα τελειώσει έως ότου όλοι οι όμηροι επιστρέψουν στα σπίτια τους», προστίθεται στην ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Η 20χρονη Μπέργκερ, η οποία είχε συλληφθεί όμηρος στις 7 Οκτωβρίου του 2023 ενώ υπηρετούσε τη στρατιωτική της θητεία κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, έφτασε στο Ισραήλ το πρωί, αφού παραδόθηκε από την παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση στον Ερυθρό Σταυρό στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, από τον οποίο την παρέλαβε στη συνέχεια ο ισραηλινός στρατός.

Μια τέταρτη ανταλλαγή ομήρων προβλέπεται για το Σάββατο (01/02), με την απελευθέρωση τριών ανδρών, όλων εν ζωή, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε, την Τετάρτη(29/01), το Ισραήλ.

Ωστόσο η Χαμάς προειδοποίησε ότι οι επόμενες απελευθερώσεις ομήρων ενδέχεται να επηρεαστούν, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Το Ισραήλ το διέψευσε.

