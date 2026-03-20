Ισραήλ: Χτυπήσαμε δεκάδες ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Το Ισραήλ δηλώνει ότι επιτέθηκε σε δεκάδες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη και ανατολικά της πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίτερα σήμερα Παρασκευή.

Σε δήλωσή του, ο στρατός ανέφερε ότι χτύπησε εργοστάσια και εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, μεταξύ των οποίων εκείνα όπου αναπτύσσονται εξαρτήματα για βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Σε νέες επιθέσεις ανατολικά της Τεχεράνης, ανέφερε ότι χτύπησε εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύονταν εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, ενώ Ιρανοί στρατιώτες δραστηριοποιούνταν στο εσωτερικό τους.