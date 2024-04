Ισραήλ: Χρησιμοποιεί για πρώτη φορά το νέο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας «Σιδηρούν Θόλο» (vid)

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως χρησιμοποίησε, για πρώτη φορά, το νέο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας «C-Dome», τη ναυτική εκδοχή της αντιπυραυλικής ασπίδας «Σιδηρούς Θόλος», για να αντιμετωπιστεί «ύποπτο» εναέριο αντικείμενο που παραβίασε τον εναέριο χώρο του.

Tonight was the first operational interception by the IDF’s ship-mounted Iron Dome system, known as C-Dome. Civilian surveillance camera footage shows the interceptors being launched from an Israeli Navy Sa'ar 6-class corvette over the Eilat Bay. pic.twitter.com/qDR3C40R2v

Το βράδυ της Δευτέρας, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για συναγερμό στον τομέα της Εϊλάτ, πόλης στο νότιο άκρο της ισραηλινής επικράτειας, που είχε γίνει στόχος τον Φεβρουάριο βαλλιστικών πυραύλων —αναχαιτίστηκαν— των υεμενιτών ανταρτών Χούθι, συμμάχων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Αφού ήχησαν οι σειρήνες στην περιφέρεια της Εϊλάτ εξαιτίας της παρείσφρησης εχθρικού εναέριου συστήματος, οι ναυτικές δυνάμεις εντόπισαν ύποπτο εναέριο στόχο που διερχόταν (πάνω) από την ισραηλινή επικράτεια. Ο στόχος αναχαιτίστηκε επιτυχώς από το ναυτικό σύστημα άμυνας C-Dome», ανέφερε ο στρατός σε λακωνικό ανακοινωθέν του, διαβεβαιώνοντας πως δεν έλαβε πληροφορίες για «κανέναν τραυματισμό και καμιά ζημιά».

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν διευκρίνισε αν το «ύποπτο» εναέριο σύστημα ήταν drone ή πύραυλος, πάντως επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για την «πρώτη επιχειρησιακή χρήση του C-Dome».

Το σύστημα αυτό αντιπυραυλικής άμυνας είναι η θαλάσσια εκδοχή του συστήματος «Σιδηρούς Θόλος», που χρησιμοποιείται για πάνω από μια δεκαετία, ειδικά για να αναχαιτίζονται ρουκέτες της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ που εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Το C-Dome είναι εγκατεστημένο σε ισραηλινές κορβέτες κλάσης Saar-6, ναυπηγημένες στη Γερμανία, και είχε δοκιμαστεί ήδη.

