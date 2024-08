Ισραήλ: Νεκρός ο ενορχηστρωτής της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ, εξουδετερώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός την Πέμπτη, μία ημέρα μετά την εξουδετέρωση του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη.

We can now confirm: Mohammed Deif was eliminated.