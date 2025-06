Ισραήλ: Εντολή εκκένωσης σε περιοχές της Βηρυτού - Ετοιμάζει επίθεση στη Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη (05/06) πως η Χεζμπολάχ δραστηριοποιείται για την παραγωγή χιλιάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον Λίβανο, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των δύο χωρών, στέλνοντας μήνυμα για εκκένωση περιοχών της Βυρητού.

Αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν «κατάφωρη παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, υποστήριξε ο στρατός του Ισραήλ.

Ακόμα, τόνισε πως σύντομα θα επιτεθεί σε διάφορες υπόγειες υποδομές για την παραγωγή drones που δημιουργήθηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Σε ανάρτηση τους στο X, οι ισραηλινές IDF αναφέρουν πως «οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ έθαψαν εγκαταστάσεις παραγωγής UAV στην καρδιά μιας γειτονιάς πολιτών στο Ντανιέχ της Βηρυτού, νομίζοντας ότι θα μπορούσαν να τα κρύψουν και να παραβιάσουν τους κανόνες απαρατήρητοι.

Hezbollah terrorists buried UAV production sites in the heart of a civilian neighborhood in the Dahieh in Beirut, thinking they could hide it and break the rules unnoticed.



Spoiler: We found them.

And soon, they won’t be there anymore. pic.twitter.com/oGIfOMVoST