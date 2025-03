Ισραήλ: Δύο πύραυλοι από την Υεμένη αναχαιτίστηκαν από τις IDF

Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από την Υεμένη αναχαιτίστηκαν την Πέμπτη (27/03) από τον ισραηλινό στρατό προτού περάσουν στην ισραηλινή επικράτεια.

Νωρίτερα, οι IDF είχαν γνωστοποιήσει ότι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν το μεσημέρι σε πολλά μέρη στο κεντρικό Ισραήλ, μετά την εκτόξευση «βλήματος» από την Υεμένη.

Σειρήνες ενεργοποιήθηκαν επίσης στην Ιερουσαλήμ, όπου δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν υπόκωφες μακρινές εκρήξεις.

Την ίδια ώρα, σε ανάρτηση στο Χ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ενημέρωσαν ότι εξουδετερώθηκε στο νότιο Λίβανο ο Αχμάντ Αντνάν Μπατζιγκά, διοικητής του τάγματος Radwan Force της Χεζμπολάχ.

🔴Ahmad Adnan Bajjiga, a battalion commander in Hezbollah's Radwan Force, was eliminated in southern Lebanon.



Throughout the war and in recent months, Ahmed advanced and directed numerous terror attacks against Israeli civilians and IDF troops.



The IDF will continue to operate… pic.twitter.com/gYx83RVW9c