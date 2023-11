Ισραήλ: Βρέθηκε κοντά στο Αλ Σίφα η σορός της Νόα Μαρσιάνο

Οι IDF ανακοίνωσαν πως βρήκαν τη σορό της 19χρονης δεκανέα Νόα Μαρσιάνο από τη Λωρίδα της Γάζας, τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι σκοτώθηκε από τη Χαμάς.

Το πτώμα της Μαρσιάνο ανασύρθηκε χθες από τα στρατεύματα του 603ου Τάγματος της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας από ένα κτίριο δίπλα στο Νοσοκομείο Αλ Σίφα, μετά από πληροφορίες της υπηρεσίας ασφαλείας Shin Bet.

19 year old CPL Noa Marciano was abducted and murdered by Hamas terrorists on October 7.



Her body was found and extracted by IDF troops adjacent to the Shifa Hospital in Gaza.



The IDF sends its heartfelt condolences to the family and will continue to support them. pic.twitter.com/f7eWBUrzVq