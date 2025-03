Ισραήλ: Αντιτρομοκρατική επίθεση των IDF στην Τζενίν

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης (04/03), οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας διεξήγαγαν αντιτρομοκρατική επιχείρηση στη βόρεια Σαμάρεια σε περιοχές στην Τζενίν, όπως ανακοίνωσαν μέσω Χ.

Ο στρατός άρχισε την 21η Ιανουαρίου επιχείρηση εναντίον παλαιστινιακών τρομοκρατικών οργανώσεων στη βόρεια Δυτική Όχθη, περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεύρυναν την επέμβασή τους στην Τζενίν, όπου μονάδες (...) της συνοριοφυλακής εξάλειψαν το πρωί τον (σ.σ.: τοπικό) ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και ακόμη έναν παλαιστίνιο ακτιβιστή, ενώ συνέλαβαν άλλους τρεις», ανέφεραν.

⭕️ELIMINATED: Isser Saadi, the head of Hamas in Jenin.



