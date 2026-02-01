Ισραήλ: Ανοίγει τη Δευτέρα με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα - Αυστηροί συνοριακοί έλεγχοι

Το κύριο σημείο συνοριακής διέλευσης της Γάζας στη Ράφα θα ξανανοίξει τη Δευτέρα, δήλωσε το Ισραήλ, με τις προετοιμασίες να είναι σε εξέλιξη στην κύρια πύλη του θύλακα που ήταν κατά σε μεγάλο βαθμό κλειστή για σχεδόν δύο χρόνια.

Πριν από τον πόλεμο, το σημείο διέλευσης της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο ήταν το μοναδικό σημείο άμεσης εξόδου για τους περισσότερους κατοίκους της Γάζας προς τον έξω κόσμο καθώς και σημαντικό σημείο εισόδου βοήθειας στην περιοχή. Είναι κυρίως κλειστό από τον Μάιο του 2024 και υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο από την πλευρά της Γάζας.

Η COGAT η ισραηλινή στρατιωτική μονάδα που επιβλέπει τον ανθρωπιστικό συντονισμό, δήλωσε πως το πέρασμα θα ξανανοίξει και στις δύο κατευθύνσεις για τους κατοίκους της Γάζας που θα διέρχονται από το σημείο μόνο πεζή και ότι η λειτουργία του θα συντονιστεί μαζί με την Αίγυπτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Σήμερα, μια [αρχική] πιλοτική φάση είναι σε εξέλιξη για να δοκιμάσει και να αξιολογήσει τη λειτουργία του περάσματος. Η μετακίνηση των κατοίκων και στις δύο κατευθύνσεις, της εισόδου και της εξόδου από τη Γάζα, αναμένεται να ξεκινήσει αύριο», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η COGAT.

📢UPDATE:



In accordance with the ceasefire agreement and the directive of the political echelon, the Rafah Crossing will open this coming Sunday (February 1st) in both directions, for limited movement of people only.



Exit from and entry into the Gaza Strip via the Rafah… pic.twitter.com/jp8g3dP3Al — COGAT (@cogatonline) January 30, 2026

Αυστηροί συνοριακοί έλεγχοι

Το Ισραήλ έχει πει πως το σημείο διέλευσης θα ανοίξει υπό αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας μόνο για Παλαιστίνιους που θέλουν να φύγουν από τον ρημαγμένο από τον πόλεμο θύλακα και για όσους έφυγαν για να γλιτώσουν τους πρώτους μήνες του πολέμου ώστε να επιστρέψουν.

Πολλοί από αυτούς που αναμένεται να φύγουν είναι άρρωστοι και τραυματίες κάτοικοι της Γάζας που χρειάζονται ιατρική φροντίδα στο εξωτερικό.

Ισραηλινός αξιωματούχος στον τομέα της άμυνας δήλωσε πως το σημείο διέλευσης χωράει περίπου 150-200 ανθρώπους συνολικά και στις δύο κατευθύνσεις. Οι άνθρωποι που φεύγουν θα είναι περισσότεροι από όσους επιστρέφουν επειδή οι ασθενείς φεύγουν μαζί με συνοδούς, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Δύο Αιγύπτιοι αξιωματούχοι δήλωσαν πως τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι ασθενείς θα διεκπεραιωθούν σήμερα για να διασχίσουν τη Ράφα για την Αίγυπτο για θεραπεία. Τις πρώτες ημέρες περίπου 200 άνθρωποι, ασθενείς και μέλη των οικογενειών τους, θα διασχίζουν καθημερινά το πέρασμα για την Αίγυπτο, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, με 50 ανθρώπους να επιστρέφουν στη Γάζα κάθε μέρα.

Κατάλογοι με κατοίκους της Γάζας που πρόκειται να περάσουν έχουν υποβληθεί από την Αίγυπτο και έχουν εγκριθεί από το Ισραήλ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος ήταν ένα κρίσιμο προαπαιτούμενο της πρώτης φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που έχει σκοπό τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Όμως η κατάπαυση του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, έχει διαταραχθεί επανειλημμένα από κύκλους βίας.

Οι επόμενες φάσεις του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα προβλέπουν μεταβίβαση της διακυβέρνησης του θύλακα σε Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, παράδοση των όπλων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από την περιοχή ενώ μια διεθνής δύναμη θα διατηρεί την ειρήνη και η Γάζα θα ανοικοδομηθεί.

Η Χαμάς απορρίπτει μέχρι τώρα τον αφοπλισμό της και το Ισραήλ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι αν η τρομοκρατική οργάνωση δεν αφοπλισθεί ειρηνικά, θα χρησιμοποιήσει βία για να την αναγκάσει να το κάνει.