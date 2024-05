Times of Israel: Η Χαμάς θα απορρίψει τους όρους εκεχειρίας του Ισραήλ

Καθώς συνεδριάζει το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο, πληροφορίες που μετέδωσαν οι Times of Israel, επικαλούμενες Ισραηλινό αξιωματούχο, ανέφεραν ότι η Χαμάς θα απορρίψει επίσημα την τελευταία ισραηλινή προσφορά εκεχειρίας για μια συμφωνία ομήρων.

Το υπουργικό συμβούλιο συζητά αυτή την πιθανότητα και μια πιθανή έναρξη μιας στρατιωτικής επιχείρησης στη Ράφα, σημειώνει.

Στο μεταξύ, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, πιστεύει ότι μπορεί να επιβιώσει από μια εισβολή των IDF στη Ράφα, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη Άραβες διαπραγματευτές.

«Ο Σινουάρ αναμένεται να απορρίψει οποιαδήποτε συμφωνία που δεν περιλαμβάνει μια αξιόπιστη διαδρομή για τον τερματισμό του πολέμου», σύμφωνα με την WSJ. Οι Άραβες μεσολαβητές λένε επίσης ότι ο Σινουάρ «πιστεύει ότι έχει ήδη κερδίσει τον πόλεμο».

❖ ISRAEL EXPECTS HAMAS TO REJECT LATEST OFFER – OFFICIAL



As the war cabinet meets, the assumption among Israel’s leadership is that Hamas will officially reject the latest offer for a hostage deal, an Israeli official tells The Times of Israel.https://t.co/vXJNAkjmkd