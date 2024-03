Ισραήλ: Ανακοινώθηκε ο θάνατος ενός ακόμη ομήρου

Η Ένωση οικογενειών ομήρων ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας Ισραηλινός όμηρος που απήχθη από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, σκοτώθηκε.

Ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε την οικογένεια του Ουριέλ Μπαρούχ, του οποίου η σορός παραμένει στη Γάζα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δεν διευκρινίζει ούτε την ημερομηνία ούτε τις συνθήκες του θανάτου του.

«Το Φόρουμ Τίκβα των οικογενειών ομήρων πενθεί μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Ουριέλ Μπαρούχ», γράφει η ένωση.

Ο 35χρονος Ουριέλ Μπαρούχ, πατέρας δύο παιδιών, είχε απαχθεί κατά τη διάρκεια του μουσικού φεστιβάλ Nova, όπου 364 άνθρωποι σφαγιάστηκαν στις 7 Οκτωβρίου από κομάντος της Χαμάς.

