Ισραήλ: Ανακαλεί τα μέτρα εις βάρος της Χαμάς - Ανοίγει πάλι η διέλευση της Ράφα

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Ισραήλ η ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε να ανακαλέσει τις κυρώσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, οι οποίες περιλάμβαναν τον περιορισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και το κλείσιμο του συνοριακού σταθμού Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου.

Τα μέτρα ανακοινώθηκαν την Τρίτη, αφού η Χαμάς παρέδωσε αρχικά μόνο τις σορούς τεσσάρων από τους 28 νεκρούς ομήρους που κρατούσαν Παλαιστίνιοι τρομοκράτες στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, η κυβέρνηση ακύρωσε τα μέτρα λόγω της επιστροφής από τη Χαμάς χθες το βράδυ των σωμάτων τεσσάρων ακόμη ομήρων, όπως ισχυρίζεται.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν σε ιατροδικαστικό ίδρυμα, όπου η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες.

Η Χαμάς δεν έχει κατονομάσει τους τέσσερις ομήρους.

Επιπλέον, η Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι θα παραδώσει τέσσερα ακόμη πτώματα νεκρών ομήρων στο Ισραήλ αργότερα σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο The Times of Israel ένας διπλωμάτης της Μέσης Ανατολής και μια δεύτερη πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Ως εκ τούτου, το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει ξανά σήμερα και η ανθρωπιστική βοήθεια θα επιτραπεί πλήρως στη Γάζα, όπως είχε προγραμματιστεί, σύμφωνα με το Kan.