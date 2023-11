Ισραήλ: Άλλοι έξι όμηροι απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

Την παράδοση έξι ακόμα ομήρων από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό επιβεβαίωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, το βράδυ της Πέμπτης. Πρόκειται για πέντε γυναίκες και έναν άνδρα.

Πηγή: Times of Israel

«Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, έξι Ισραηλινοί όμηροι μεταφέρθηκαν σε αυτούς και βρίσκονται καθ' οδόν προς την ισραηλινή επικράτεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση των IDF.

Όπως μεταδίδουν οι «Times of Israel» οι έξι που απελευθερώθηκαν το βράδυ είναι τα αδέλφια Μπιλάλ και Αϊσά Ζιγιάντε Ισραηλινοί μουσουλμάνοι από την κοινότητα των Βεδουίνων, η Ιλιάνα Γκριτζέβσκι, η Νίλι Μαργκαλίτ, η Σάρι Γκορέν και η Σαπίρ Κοέν.

Νωρίτερα, οι τρομοκράτες είχαν απελευθερώσει δύο ακόμα ομήρους, δύο γυναίκες. Πρόκειται για την 21χρονη Μία Σεμ και την 40χρονη Αμίτ Σουσάνα. Η Σεμ, που έχει και γαλλική υπηκοότητα, ήταν η πρώτη όμηρος που είχε εμφανιστεί σε προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς λίγες μέρες μετά την απαγωγή της στο φεστιβάλ μουσικής Supernova.

I can't stop crying.



Mia Shem is home.



After 54 days as a hostage in Gaza, she finally can hug her mother with one arm, the other is still healing after been shot by Hamas on October 7th.



May she never have to let go again. pic.twitter.com/ZOjapLa88i