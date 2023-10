Ισραήλ: 450 ρουκέτες έπεσαν τις τελευταίες 11 ημέρες από τη Γάζα στη Γάζα

Συνολικά 450 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν τις τελευταίες 11 ημέρες από τη Γάζα προς το Ισραήλ και προσγειώθηκαν τελικά στο έδαφος της Γάζας, από τότε που ξεκίνησε η πρόσφατη σύγκρουση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ισραηλινή Αεροπορία και σημειώνει ότι αυξάνονται οι αποτυχημένες εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Γάζα.

Σε ανακοινώσεις της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία λέει ότι η Χαμάς «χρησιμοποιεί συνεχώς αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες».

Υποστηρίζει, επίσης, ότι οι εκτοξεύσεις πραγματοποιούνται από σημεία δίπλα σε κτίρια με άμαχο πληθυσμό «όπως νοσοκομεία, σχολεία του ΟΗΕ, τζαμιά, εστιατόρια, διπλωματικά κτίρια και ξενοδοχεία».

«Χθες, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των ρουκετών που εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ, οι οποίες έπεσαν στο κενό και προσγειώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες και να διακινδυνεύει τη ζωή των πολιτών της Γάζας για να προστατεύσει τις επιθέσεις της», αναφέρεται σε μία από τις αναρτήσεις.

