Ισπανία: Κύματος καύσωνα σαρώνει τη χώρα - 47 βαθμούς στη Βαλένθια

Τους 47 βαθμούς Κελσίου άγγιξε σήμερα η θερμοκρασία στη Βαλένθια, ένα ιστορικό ρεκόρ για αυτήν την πόλη στη νοτιοανατολική Ισπανία, σύμφωνα με στοιχεία της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, καθώς η χώρα βιώνει από τη Δευτέρα το τρίτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού.

Οκτώ περιοχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, γύρω από τις πόλεις της Βαλένθια και της Μούρθια βρίσκονται σε συναγερμό λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Σήμερα το απόγευμα, η θερμοκρασία «στο αεροδρόμιο της Βαλένθια έφτασε τους 46,8 βαθμούς Κελσίου - 3,4 βαθμούς περισσότερους από το προηγούμενο ρεκόρ που καταγράφηκε το 1986», ανέφερε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet).

Το ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στη χώρα καταρρίφθηκε στις 14 Αυγούστου 2021, με 47,6 βαθμούς Κελσίου στη Λα Ράμπλα, νότια της Κόρδοβα, στην Ανδαλουσία.

BREAKING: València airport, Spain just recorded 46.8°C (116°F). This beats the previous all-time heat record by over 3°C.



