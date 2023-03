Ισπανία: Η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά της χρονιάς βρίσκεται εκτός ελέγχου

Η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά της χρονιάς στην Ισπανία, η οποία προκάλεσε την απομάκρυνση περίπου 1.500 ανθρώπων από τις εστίες τους, παραμένει εκτός ελέγχου σήμερα στο ανατολικό τμήμα της χώρας εξαιτίας συνθηκών που ευνοούν την επέκτασή της.

«Αντιμετωπίζουμε μια πυρκαγιά που είναι μάλλον χαρακτηριστική του καλοκαιριού», δήλωσε εκφράζοντας τη ανησυχία του στο δημόσιο ραδιοσταθμό RNE ο Μανόλο Νικολάς, εκπρόσωπος των πυροσβεστών της επαρχίας της Καστεγιόν, όπου εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά.

Σε παρέμβασή του από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε πως μια τέτοια «πυρκαγιά τόσο νωρίς μέσα στη χρονιά είναι μια επιπλέον απόδειξη της κατάστασης κλιματικής έκτακτης ανάγκης που βιώνει η ανθρωπότητα και η οποία πλήττει ιδιαίτερα χώρες όπως η δική μας».

«Το μόνο που μπορώ να ζητήσω» από τον πληθυσμό «είναι να επιδείξει τη μεγαλύτερη σύνεση» μπροστά σε «αυτή την τρομερή πυρκαγιά», επέμεινε υποσχόμενος να «διαθέσει όλους τους πόρους» για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της περιφέρειας της Βαλένθια, όπου βρίσκεται η επαρχία της Καστεγιόν, 450 πυροσβέστες με την υποστήριξη 22 εναέριων μέσων, δίνουν μάχη με τις φλόγες που έχουν κάνει στάχτη 30.000 στρέμματα βλάστησης.

Η πυρκαγιά αυτή εκδηλώθηκε χθες, Πέμπτη, το απόγευμα στην τοποθεσία του Βιγιανουέβα ντε Βιβέρ και προκάλεσε την απομάκρυνση περίπου 1.500 ανθρώπων στην περιφέρεια της Βαλένθια και στη γειτονική της Αραγονίας, εξήγησε η δεύτερη στην ιεραρχία της περιφερειακής κυβέρνησης της Βαλένθια Αϊτάνα Μας.

