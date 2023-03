Ισπανία: Εκτός ελέγχου δασική πυρκαγιά - Οι μαρτυρίες των χωρικών (vids)

Η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του έτους στην Ισπανία κατέκαψε περισσότερα από 4.000 εκτάρια δάσους και ανάγκασε 1.700 χωρικούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις περιοχές Βαλένθια και Αραγονία. Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και άφησαν πίσω τους ζώα.

«Πώς υποτίθεται ότι πρέπει να αισθάνομαι; Η πόλη σας καίγεται, η ζωή σας καίγεται, τα ζώα μας ήταν εκεί και κανείς δεν μπορεί να μας πει τίποτα», δήλωσε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το χωριό του.

Spain: The wildfire in Villanueva de Viver has grown to 5,000 acres in 24 hours. This fire has seen rapid growth. This is a sobering realization as Spain’s wildfire season has just started. #wildfire #fire #spain #españa #villanueva pic.twitter.com/fWt6yQ4ZmC

Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες που υποστηρίζονταν από 20 αεροπλάνα και ελικόπτερα εργάζονταν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά κοντά στο χωριό Βιλανουέβα ντε Βίβερ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το Σάββατο, αναγκάζοντας 1.500 άτομα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε επίσης στην περιοχή Τερουέλ της περιφέρειας Αραγονίας, όπου χρειάστηκε να απομακρυνθούν 200 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι αρχές το Σάββατο.

Ωστόσο, κατάφεραν να εμποδίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε άλλες περιοχές.

🇪🇸Watch: Hundreds evacuated as forest fire rages in East Spain



The fire had engulfed around 3,000 hectares of land, since it broke out on Thursday, forcing residents into shelters, operated by the Red Cross and other charities. Its cause was not immediately clear.#Spain #fire pic.twitter.com/eGZk5M8ZCO