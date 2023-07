Ισλανδία: Αυξημένη πιθανότητα έκρηξης του ηφαιστείου Φάγκρανταλσφιαλ

Περισσότεροι από 1.800 ασθενείς σεισμοί έχουν σημειωθεί από το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή όπου βρίσκεται το ηφαίστειο Φάγκρανταλσφιαλ, κοντά στο Ρέικιαβικ, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ισλανδίας (Vedurstofa).

Επτά σεισμοί είχαν μέγεθος άνω των 4 βαθμών και ο πιο ισχυρός ήταν εντάσεως 4,8 βαθμών, αναφέρει σημερινή ανάρτηση της Vedurstofa στο Facebook.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών έγινε αισθητή στα περίχωρα της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ αργά το απόγευμα της Τρίτης. Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους για τον κίνδυνο κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων.

Το ηφαίστειο Φάγκρανταλσφιαλ βρίσκεται στη σχετικά αραιοκατοικημένη χερσόνησο Ρεϊκιάνες, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ρέικιαβικ. Ηφαιστειακές εκρήξεις καταγράφονταν επί μήνες το καλοκαίρι του 2022, ενώ η προηγούμενη έκρηξη είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2021, κατόπιν πολυάριθμων σεισμών.

Ειδικοί που μίλησαν στον ισλανδικό ραδιοφωνικό σταθμό RUV ανέφεραν πως επί του παρόντος δεν είναι σε θέση να προβλέψουν κατά πόσον επίκειται έκρηξη του ηφαιστείου, αλλά δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να σημειωθεί εντός των προσεχών ημερών.

Στον ιστότοπό της, η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε σήμερα για «έντονη σεισμική δραστηριότητα και αυξημένη πιθανότητα ηφαιστειακής έκρηξης».

Fagradalsfjall is such an interesting volcano. After 6000 of dormancy it woke up on the 19th March 2021. Scientists now think we’ve witnessed the birth of a new shield volcano #Fagradalsfjall #Iceland #Volcano #Earthquake https://t.co/ynr9OHlS2S