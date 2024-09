Ισχυρός σεισμός στην κεντρική Τουρκία

Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην κεντρική Τουρκία, 20 χλμ ΒΑ του Κοζάν, στην περιφέρεια Καχραμάν.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο αναθεώρησε λίγο αργότερα το μέγεθος του σεισμού σε 4,9.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χλμ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

⚠Preliminary info: #earthquake (#deprem) about 30 km W of #Hacılar (#Turkey) 2 min ago (local time 09:30:56)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

