Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα της Ρωσίας - Προειδοποίηση για τσουνάμι (vids)

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (21:58 Πέμπτης στην Ελλάδα) ανοιχτά της Καμτσάτκα της Ρωσίας.

More video showing the shaking from the (prelim) M7.8 earthquake off the coast of Kamchatka, Russia a short while ago... pic.twitter.com/zScDe2HDAB — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 18, 2025

Η δόνηση είχε επίκεντρο στον Ειρηνικό Ωκεανό περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά από το Πετροπαβόφσκ-Καμτσάτσκι και το εστιακό βάθος ήταν 10 χλμ.

Σημειώνεται πως έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι κυρίως για νησιά στην Αλάσκα.

❗️🌊🇷🇺 - A tsunami warning was issued at 12:07 PM PDT on September 18, 2025, by the National Tsunami Warning Center in Palmer, Alaska, for the Aleutian Islands from Amchitka Pass (125 miles west of Adak) to Attu, Alaska.



The warning follows a 7.8 magnitude earthquake at 10:58… pic.twitter.com/Ea0RJMnU18 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 18, 2025

Λίγο μετά τον σεισμό στάλθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους της περιοχής να εκκενώσουν παραλίες, λιμάνια, μαρίνες, κόλπους και όρμους, να ακολουθήσουν τις τοπικές οδηγίες έκτακτης ανάγκης και να μετακινηθούν στην ενδοχώρα ή σε υψηλότερο έδαφος, κατά προτίμηση με τα πόδια, εάν γίνει αισθητή κι άλλη ισχυρή δόνηση.

Πρόκειται για την τρίτη δόνηση πάνω από 7 Ρίχτερ μέσα σε λίγες εβδομάδες στην ευρύτερη περιοχή, η οποία είναι πάντως αραιοκατοικημένη.