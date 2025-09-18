Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα της Ρωσίας - Προειδοποίηση για τσουνάμι (vids)
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (21:58 Πέμπτης στην Ελλάδα) ανοιχτά της Καμτσάτκα της Ρωσίας.

Η δόνηση είχε επίκεντρο στον Ειρηνικό Ωκεανό περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά από το Πετροπαβόφσκ-Καμτσάτσκι και το εστιακό βάθος ήταν 10 χλμ. 

Σημειώνεται πως έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι κυρίως για νησιά στην Αλάσκα.

Λίγο μετά τον σεισμό στάλθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους της περιοχής να εκκενώσουν παραλίες, λιμάνια, μαρίνες, κόλπους και όρμους, να ακολουθήσουν τις τοπικές οδηγίες έκτακτης ανάγκης και να μετακινηθούν στην ενδοχώρα ή σε υψηλότερο έδαφος, κατά προτίμηση με τα πόδια, εάν γίνει αισθητή κι άλλη ισχυρή δόνηση.

Πρόκειται για την τρίτη δόνηση πάνω από 7 Ρίχτερ μέσα σε λίγες εβδομάδες στην ευρύτερη περιοχή, η οποία είναι πάντως αραιοκατοικημένη.

