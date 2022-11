Ουδέν νεότερον για την ένταξη Σουηδίας, Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Η Σουηδία και η Φινλανδία έχουν εκπληρώσει τις απαιτήσεις που έχει θέσει η Τουρκία για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και έχει έρθει η ώρα να τους καλωσορίσουμε στη συμμαχία, δήλωσε την Πέμπτη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Είναι πλέον καιρός να καλωσορίσουμε τη Σουηδία και τη Φινλανδία ως πλήρη μέλη του ΝΑΤΟ», δήλωσε σήμερα το βράδυ από την Κωνσταντινούπολη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Σε αυτούς τους επικίνδυνους καιρούς είναι ακόμη πιο σημαντικό να οριστικοποιηθεί η ένταξή τους, για να αποτραπεί οποιαδήποτε παρεξήγηση ή λάθος υπολογισμός από τη Μόσχα» τόνισε ο Στόλτενμπεργκ σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Στόλτενμπεργκ πρόκειται να συναντηθεί αύριο Παρασκευή με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εμποδίζει την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι προσφέρουν καταφύγιο σε Κούρδους μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) που η Άγκυρα χαρακτηρίζει τρομοκράτες.

«Κατανοώ τις ανησυχίες σας», ανέφερε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ στον Τούρκο ΥΠΕΞ.

Ο Τσαβούσογλου, που διαφώνησε ότι οι δύο χώρες πληρούν τις προυποθέσεις, σύμφωνα με το Anadolu, δήλωσε ωστόσο από την πλευρά του ότι έχει «περισσότερη εμπιστοσύνη» στη νέα σουηδική κυβέρνηση.

