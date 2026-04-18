Ιρανικά σκάφη άνοιξαν πυρ εναντίον πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ

Ιρανικά ταχύπλοα άνοιξαν σήμερα πυρ εναντίον ενός πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, αφού ο ιρανικός στρατός ανακάλεσε την υπόσχεσή του να κρατήσει ανοικτή τη θαλάσσια οδό.

Ο καπετάνιος του πετρελαιοφόρου είπε πως σε απόσταση 37 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Ομάν προσέγγισαν το πλοίο του δύο ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης. Χωρίς καμία προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου, τα ταχύπλοα «άνοιξαν στη συνέχεια πυρ εναντίον του δεξαμενόπλοιου», εξηγεί το UK Maritime Trade Operations Centre σε μια ανακοίνωση που ανήρτησε στο διαδίκτυο.

«Το πετρελαιοφόρο και το πλήρωμά του είναι σώα και αβλαβή. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Ιράν διαψεύδει τα περί νέου γύρου διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Το Ιράν δεν έχει συμφωνήσει για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται «αρμόδιες αρχές».

Η είδηση έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι επανακτά τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, αφού το είχε ανοίξει για σύντομο χρονικό διάστημα, επικαλούμενη τον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα του Σαββάτου το αμερικανικό CNN μετέδωσε πως ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να λάβει χώρα στο Πακιστάν τη Δευτέρα.