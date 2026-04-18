Ιράν: Θα κινηθεί νομικά εναντίον ΗΠΑ-Ισραήλ για τις ζημιές σε αρχαίους χώρους του Ισφαχάν

Οι αρχές της επαρχίας Ισφαχάν ανακοίνωσαν την προετοιμασία νομικού φακέλου σχετικά με τις ζημιές που υπέστησαν ιστορικοί χώροι της περιοχής, οι οποίες αποδίδονται σε αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας, Μεχντί Τζαμαλιντζάντ, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των επιθέσεων σημειώθηκαν εκτεταμένες φθορές στην ιστορική πόλη. Όπως ανέφερε, περίπου 203 σημεία εντός του Μεγάλου Παζαριού, καθώς και 28 ιστορικά μνημεία, έχουν υποστεί ζημιές και χρειάζονται αποκατάσταση.

Μιλώντας στο πλαίσιο εκδήλωσης για τη Διεθνής Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών, υπογράμμισε ότι οι σχετικές νομικές διαδικασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, εκφράζοντας την ελπίδα για θετική έκβαση.