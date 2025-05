Ιράν: Συνελήφθη κυβερνητικός αξιωματούχος για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς

Δύο άτομα συνέλαβαν οι ιρανικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου ενός κυβερνητικού αξιωματούχου για την έκρηξη που σημειώθηκε στις 26 Απριλίου στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι, κοντά στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, ανακοίνωσε την Κυριακή (04/05) η κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το αραβικό κανάλι ειδήσεων Sky News Arabia, οι αρχές απέδωσαν την έκρηξη σε «αμέλεια και μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας», σημειώνοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε ζωτική περιοχή από την οποία διέρχεται σημαντικό μέρος του εμπορίου της χώρας και κοντά στο στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Οι δικαστικές αρχές στην επαρχία Χορμοζγκάν ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη έφτασε τους 57.

Οι New York Times επικαλούνται μια ανώνυμη πηγή που γνωρίζει τις δραστηριότητες της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς, αναφέρει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από υπερχλωρικό νάτριο, μια ουσία που χρησιμοποιείται στην κατασκευή καυσίμου πυραύλων στερεού προωθητικού.

Ωστόσο, το ιρανικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε κατηγορηματικά την παρουσία στρατιωτικού υλικού στον τόπο του συμβάντος τη στιγμή του συμβάντος, τονίζοντας ότι «δεν υπήρχε φορτίο στρατιωτικής ποιότητας στην περιοχή της πυρκαγιάς».

Mysterious fires erupting in Iran in multiple cities after the explosions in Karaj yesterday and the Bandar Abbas port explosion days ago. Qom, Mashhad, and Tehran have all reported having explosions today almost simultaneously pic.twitter.com/HNtiEommdV