Ιράν: Παρουσίασε νέο βαλλιστικό πύραυλο βεληνεκούς 2.000 χλμ

Το Ιράν παρουσίασε την τέταρτη γενιά του βαλλιστικού πυραύλου Khorramshahr με την ονομασία Khaibar, με βεληνεκές 2.000 χιλιομέτρων και κεφαλή βάρους 1.500 κιλών, μετέδωσε την Πέμπτη το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

#Iran test fires the Khorramshahr 4 medium-range ballistic missile. The precision-guided missile uses hypergolic fuel & has a range of 2000 km with a 1,500 kg warhead, a 4 meter warhead capable of carrying 1 tone of explosive, says the IRGC affiliated Tasnim News Agency. pic.twitter.com/VDhA5mH8mO